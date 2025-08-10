Hà Nội

Xã hội

Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn, nắng nóng bớt gay gắt

Từ đêm 9/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, sau đó vùng mưa mở rộng ra toàn miền Bắc; dự báo từ 11/8 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Mưa lớn ở Bắc Bộ. Ảnh TTXVN
Mưa lớn ở Bắc Bộ. Ảnh TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/8, ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 9 - 11/8:

Khu vực Bắc Bộ, đêm 9 - 10/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng. Từ đêm 10 - 11/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam chiều tối 11/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11 - 19/8

Khu vực Bắc Bộ, ngày 12/8, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng từ ngày 13 - 18/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ khoảng ngày 13 - 18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 11 - 18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 12 - 14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

#thời tiết ngày mai #thời tiết Hà Nội #nắng nóng #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 7/8 Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông

Chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10–30mm, có điểm trên 60mm. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm 7/8, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 40mm, như trạm Đại Thắng (Hà Nội) 51,8mm, trạm Bến Tắm (Hải Phòng) 61mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 6/8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, dồn dập vào chiều tối

Dự báo thời tiết 6/8, miền Bắc mưa lớn, đặc biệt ở vùng núi và trung du. Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài. Nam Bộ nắng nóng, mưa bất chợt vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 5/8, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 15-20h có nơi trên 60mm như: trạm Xuân Đỉnh (Hà Nội) 108.6mm, trạm Trúc Tây (Bắc Ninh) 108.6mm, trạm Phú Tiến (Phú Thọ) 74.4mm, trạm Trung Chải (Điện Biên) 66.8mm, trạm Yên Đổ (Thái Nguyên) 64.4mm,…

Dự báo, từ đêm 5/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Xem chi tiết

Số hóa

AI thay đổi cuộc chơi dự báo thời tiết toàn cầu

Nvidia, Microsoft và nhiều tên tuổi lớn đang dùng AI để dự báo thời tiết nhanh, chính xác hơn, giúp con người sớm ứng phó thiên tai và thích nghi khí hậu.

bao-1.png
Nvidia vừa công bố FourCastNet 3, mô hình AI có thể dự báo khí hậu toàn cầu trong 15 ngày chỉ trong 64 giây.
bao-2.png
Dựa trên kiến trúc transformer (giống ChatGPT) , AI này mô phỏng chính xác dòng khí, nhiệt độ, mưa và khả năng xảy ra thiên tai.
Xem chi tiết

