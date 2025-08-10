Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn, nắng nóng bớt gay gắt

Từ đêm 9/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, sau đó vùng mưa mở rộng ra toàn miền Bắc; dự báo từ 11/8 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Mưa lớn ở Bắc Bộ. Ảnh TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9/8, ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 9 - 11/8:

Khu vực Bắc Bộ, đêm 9 - 10/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng. Từ đêm 10 - 11/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam chiều tối 11/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11 - 19/8

Khu vực Bắc Bộ, ngày 12/8, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng từ ngày 13 - 18/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ khoảng ngày 13 - 18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 11 - 18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 12 - 14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.