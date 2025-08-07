Thời tiết ngày 7/8 Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông

Chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10–30mm, có điểm trên 60mm. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm 7/8, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 40mm, như trạm Đại Thắng (Hà Nội) 51,8mm, trạm Bến Tắm (Hải Phòng) 61mm.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông.

Dự báo, trong 24–48 giờ tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to (10–30mm, có điểm trên 80mm), tập trung chủ yếu trong sáng 7/8. Từ chiều và đêm 7/8, lượng mưa có xu hướng giảm, song vẫn còn xảy ra mưa dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi, trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.