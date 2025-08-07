Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 7/8 Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông

Chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10–30mm, có điểm trên 60mm. Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm 7/8, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 40mm, như trạm Đại Thắng (Hà Nội) 51,8mm, trạm Bến Tắm (Hải Phòng) 61mm.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông.
Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông.

Dự báo, trong 24–48 giờ tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to (10–30mm, có điểm trên 80mm), tập trung chủ yếu trong sáng 7/8. Từ chiều và đêm 7/8, lượng mưa có xu hướng giảm, song vẫn còn xảy ra mưa dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi, trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-78-bac-bo-va-cao-nguyen-trung-bo-co-mua-dong-20250807052523525.htm
#Dự báo thời tiết #thời tiết ngày 7/8 #thời tiết #thời tiết hôm nay #Gió giật mạnh #Lốc xoáy

Bài liên quan

Xã hội

Mưa giông lớn bất ngờ, nhiều cây ở Hà Nội bị đổ

Trong cơn mưa giông lớn, nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ đè vào các phương tiện...

1-286.png
Chiều ngày 19/7, một cơn mưa giông lớn bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội.
capture-8632.png
Bầu trời tối đen khiến nhiều người bất ngờ.
Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa giông nhiều vào chiều tối

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (16/6-18/6), sẽ có mưa rào và giông nhiều hơn vào chiều và tối, giúp nền nhiệt giảm đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (16/6-18/6), cơn mưa giông chiều tối ngày 15/6 xóa tan nắng nóng, trời dịu mát, nhiệt độ giảm 2-3 độ.

Cụ thể, sau hai ngày nắng nóng, thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và giông nhiều hơn vào chiều và tối, giúp nền nhiệt giảm đáng kể.

Xem chi tiết

Yên Bái: Mưa giông kèm lốc xoáy, hơn 50 nhà dân bị tốc mái

Do mưa giông kèm lốc xoáy ở Yên Bái có 59 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 52 nhà bị tốc mái ở các mức độ khác nhau và 7 nhà bị hư hại do cây cối gãy đổ đè lên.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, trận dông lốc xảy ra vào chiều tối 5/5 ảnh hưởng đến 5 xã Vân Hội, Hưng Khánh, Việt Hồng, Hồng Ca và Kiên Thành.
Yen Bai: Mua giong kem loc xoay, hon 50 nha dan bi toc mai

Hơn 50 ngôi nhà bị tốc mái ở các mức độ khác nhau do lốc. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới