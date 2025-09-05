Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hình ảnh mới nhất gây lo ngại về sức khỏe của ông Biden

Trong hình ảnh mới nhất, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện với một vết sẹo lớn trên trán, dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail ngày 4/9, cựu Tổng thống Biden 82 tuổi được nhìn thấy rời khỏi một nhà thờ ở Rehoboth Beach, Delaware, với vết sẹo lớn trên trán.

Một người dân địa phương ghi lại hình ảnh của ông Biden cho biết, khi nhìn gần, vết sẹo của cựu Tổng thống Mỹ trông giống như vết sẹo sau phẫu thuật ung thư da.

biden2.png
Cựu Tổng thống Biden xuất hiện với vết sẹo lớn trên trán. Ảnh: Inside Edition.

Đêm hôm trước, ông Biden cũng được nhìn thấy xuất hiện tại một tiệm kem địa phương, đội mũ bóng chày dường như để che vết thương.

Người phát ngôn của ông Biden xác nhận với Daily Mail ngày 4/9 rằng cựu Tổng thống gần đây đã trải qua cuộc phẫu thuật Mohs. Cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã trải qua cuộc phẫu thuật tương tự vào đầu năm 2023.

biden3.png
Bức ảnh chụp cựu Tổng thống Biden hồi tháng 8/2025. Ảnh: USA Today.

Vào tháng 2/2023, ông Biden đã được cắt bỏ một tổn thương da ở ngực. Đây là ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da phổ biến.

Tháng 5/2025, CBS News dẫn thông tin từ Văn phòng của ông Biden cho biết cựu Tổng thống Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, di căn vào xương. Bác sĩ đã xem xét các phương án điều trị cho ông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden dương tính với COVID-19 hồi năm 2022

Nguồn video: VTV
#sức khỏe ông Biden #vết sẹo ung thư da #phẫu thuật Mohs #ung thư da #ung thư tuyến tiền liệt #cựu Tổng thống Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Ảnh thời trẻ điển trai của cựu Tổng thống Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng theo học tại Đại học Delaware và tốt nghiệp năm 1965.

biden1.png
Cựu Tổng thống Joe Biden sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, bang Pennsylvania, Mỹ. Ông là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Ảnh: GI.
biden2.png
Những bức ảnh thời trẻ của ông Biden từng gây sốt sau khi được đăng tải. Ông Biden sở hữu vẻ ngoài điển trai không khác gì tài tử. Ảnh: Wikipedia.
Xem chi tiết

Thế giới

Cựu Tổng thống Biden lần đầu lên tiếng sau khi mắc ung thư

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ trong thông điệp đầu tiên sau khi được chẩn đoán mắc ung thư.

Theo BBC, ngày 19/5, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu lên tiếng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ và quan tâm ông.

biden1.png
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ, Jill Biden. Ảnh: X.
Xem chi tiết

Thế giới

Gia đình ông Trump chúc cựu Tổng thống Biden sớm hồi phục

Con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đầu tiên trong gia đình gửi lời chúc ông Biden sớm hồi phục sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, di căn vào xương, hôm 16/5. Văn phòng của ông Biden cho biết chẩn đoán này được đưa ra sau khi cựu tổng thống được phát hiện có khối u mới ở tuyến tiền liệt vào tuần trước đó.

trumpbiden.png
Gia đình Tổng thống Trump đã gửi lời chúc ông Joe Biden sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: CBS.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới