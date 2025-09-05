Hình ảnh mới nhất gây lo ngại về sức khỏe của ông Biden

Trong hình ảnh mới nhất, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện với một vết sẹo lớn trên trán, dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông.

Theo Daily Mail ngày 4/9, cựu Tổng thống Biden 82 tuổi được nhìn thấy rời khỏi một nhà thờ ở Rehoboth Beach, Delaware, với vết sẹo lớn trên trán.

Một người dân địa phương ghi lại hình ảnh của ông Biden cho biết, khi nhìn gần, vết sẹo của cựu Tổng thống Mỹ trông giống như vết sẹo sau phẫu thuật ung thư da.

Cựu Tổng thống Biden xuất hiện với vết sẹo lớn trên trán. Ảnh: Inside Edition.

Đêm hôm trước, ông Biden cũng được nhìn thấy xuất hiện tại một tiệm kem địa phương, đội mũ bóng chày dường như để che vết thương.

Người phát ngôn của ông Biden xác nhận với Daily Mail ngày 4/9 rằng cựu Tổng thống gần đây đã trải qua cuộc phẫu thuật Mohs. Cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã trải qua cuộc phẫu thuật tương tự vào đầu năm 2023.

Bức ảnh chụp cựu Tổng thống Biden hồi tháng 8/2025. Ảnh: USA Today.

Vào tháng 2/2023, ông Biden đã được cắt bỏ một tổn thương da ở ngực. Đây là ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da phổ biến.

Tháng 5/2025, CBS News dẫn thông tin từ Văn phòng của ông Biden cho biết cựu Tổng thống Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, di căn vào xương. Bác sĩ đã xem xét các phương án điều trị cho ông.

