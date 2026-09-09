Aztlán- quê hương bí ẩn mà người Aztec đã đi tìm suốt nhiều thế kỷ

Trước khi dựng nên kinh đô Tenochtitlán hùng mạnh, người Aztec kể rằng tổ tiên họ từng rời một quê hương bí ẩn giữa nước và sương mù.

Aztlán là một trong những địa danh bí ẩn nhất của lịch sử châu Mỹ. Theo truyền thống của người Aztec, đây là vùng đất tổ tiên mà họ đã rời đi trong một cuộc hành trình kéo dài nhiều thế hệ, cuối cùng dẫn tới sự hình thành Tenochtitlán. Điều đặc biệt là cho đến nay, không ai có thể xác định chắc chắn Aztlán thực sự nằm ở đâu.

Ảnh: noticonquista.unam

Tên gọi Aztlán thường được giải thích theo những cách khác nhau, trong đó có cách hiểu là “nơi của những con cò” hoặc “nơi trắng”. Trong các truyền thống được ghi lại sau cuộc chinh phục Tây Ban Nha, Aztlán thường được mô tả như một vùng đất có nước, nơi người Aztec từng sinh sống trước khi bắt đầu cuộc di cư về phía nam.

Một trong những nguồn quan trọng nhất về câu chuyện này là Códice Boturini, còn gọi là Tira de la Peregrinación – “Dải hành trình”. Những hình ảnh trong bộ sách bằng tranh này kể lại cuộc di cư của người Aztec từ Aztlán qua nhiều địa điểm khác nhau. Hành trình ấy không phải một chuyến đi ngắn: các nhóm người dừng chân, xung đột, tách ra rồi tiếp tục di chuyển qua nhiều thế hệ.

Ảnh: mapas.wired-humanities

Trong câu chuyện, vị thần Huitzilopochtli đóng vai trò đặc biệt quan trọng, dẫn dắt người Aztec rời quê hương và tiếp tục hành trình cho tới khi tìm được nơi định cư. Sau nhiều biến cố, họ cuối cùng đến vùng hồ ở trung tâm Mexico. Năm 1325 thường được xem là mốc thành lập Tenochtitlán, thành phố sau này trở thành trung tâm của đế chế Aztec.

Vậy Aztlán nằm ở đâu?

Đây chính là bí ẩn hấp dẫn nhất. Trong nhiều thế kỷ, các học giả đã đưa ra hàng loạt giả thuyết, từ miền bắc Mexico đến những vùng xa hơn về phía bắc. Tuy nhiên, không có bằng chứng khảo cổ đủ chắc chắn để xác định vị trí của Aztlán. Các nghiên cứu hiện đại nhấn mạnh rằng mọi địa điểm cụ thể được đề xuất vẫn chỉ là giả thuyết.

Ảnh: prensatlanemani.blogspot

Thậm chí, có những cách diễn giải cho rằng Aztlán không nhất thiết phải được hiểu như một địa điểm có thể tìm thấy trên bản đồ hiện đại. Nó có thể đồng thời là một ký ức về nguồn gốc, một biểu tượng chính trị và một câu chuyện giúp người Aztec giải thích họ là ai và vì sao họ có quyền xây dựng một trung tâm quyền lực mới.

Điều thú vị là Aztlán không biến mất cùng sự suy tàn của đế chế Aztec. Hình ảnh về vùng đất tổ tiên này tiếp tục tồn tại trong văn hóa Mexico và sau này trở thành một biểu tượng quan trọng trong tư tưởng Chicano ở miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Có lẽ chính vì chưa ai tìm được Aztlán nên nó càng trở nên hấp dẫn. Một thành phố có thể biến mất, một nền văn minh có thể sụp đổ, nhưng quê hương huyền thoại thì có thể sống mãi trong ký ức của một dân tộc.