Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

17 đầu đá khổng lồ và bí ẩn nền văn minh tồn tại ở Mexico 3.000 năm trước

Hàng nghìn năm trước, giữa những khu rừng nhiệt đới Mexico, người Olmec đã tạo nên những cái đầu bằng đá khổng lồ đầy bí ẩn.  

Thanh Bình (tổng hợp)

Những đầu đá khổng lồ Olmec là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của các nền văn minh châu Mỹ cổ đại. Có tổng cộng 17 đầu đá được xác nhận tại vùng trung tâm của nền văn minh Olmec, chủ yếu ở San Lorenzo, La Venta và Tres Zapotes, thuộc miền nam Mexico. Chúng được tạo tác từ đá basalt – loại đá núi lửa rất cứng – và một số tác phẩm cao tới hơn 3m.

Ảnh: megalithic.co

Điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc không chỉ là kích thước. Những gương mặt này có đặc điểm riêng biệt: mắt sâu, môi dày, mũi rộng và trên đầu thường đội một loại mũ giống mũ bảo hộ. Không có hai chiếc đầu hoàn toàn giống nhau. Chính sự khác biệt về khuôn mặt và kiểu mũ khiến nhiều học giả cho rằng chúng có thể là chân dung của những nhân vật cụ thể, có lẽ là các nhà cai trị hoặc những người có địa vị đặc biệt. Tuy nhiên, do người Olmec chưa để lại hệ thống chữ viết có thể giúp xác định danh tính, chúng ta vẫn chưa biết chính xác họ là ai.

Ảnh: axkanpalenque

Để tạo ra một tác phẩm như vậy là một kỳ công gần như khó tưởng tượng. Đá basalt dùng cho các đầu tượng có nguồn gốc từ vùng núi Sierra de los Tuxtlas, cách các trung tâm Olmec hàng chục đến hơn 100 km. Những khối đá khổng lồ phải được khai thác, vận chuyển và gia công bằng công cụ đá trong một thời đại chưa có kim loại hay máy móc hiện đại. Một số nghiên cứu cho rằng quá trình này có thể cần huy động lực lượng lao động rất lớn trong thời gian dài.

Câu chuyện khảo cổ học về những chiếc đầu đá cũng thú vị không kém bản thân chúng. San Lorenzo bắt đầu được nghiên cứu từ giữa thế kỷ XX và đến nay đã phát hiện 10 đầu đá khổng lồ, cùng hàng trăm di vật và tượng đá khác. Các cuộc khai quật cho thấy đây từng là một trung tâm quyền lực quan trọng của Olmec, phát triển mạnh khoảng 1200–1000 TCN.

Ảnh: sketchfab

Một bí ẩn khác nằm ở việc một số tượng đá Olmec dường như đã bị di chuyển, phá hủy hoặc tái chế. Có những chiếc đầu được phát hiện trong những vị trí khác với nơi chúng có thể ban đầu được dựng lên. Một số bằng chứng còn cho thấy những khối đá từng được tạo thành ngai hoặc tượng đài có thể được đẽo lại thành đầu khổng lồ. Điều này cho thấy các tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn gắn với quyền lực và những biến động chính trị của xã hội Olmec.

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết chính xác vì sao người Olmec tạo ra những khuôn mặt khổng lồ ấy. Có thể đó là chân dung các nhà cai trị, biểu tượng quyền lực hoặc một hình thức tưởng niệm đặc biệt. Nhưng chính khoảng trống đó khiến những chiếc đầu đá trở nên hấp dẫn: chúng giống như những gương mặt đang nhìn chúng ta từ hơn 3.000 năm trước, trong khi nền văn minh đã tạo ra chúng vẫn giữ lại rất nhiều bí mật.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Văn minh Olmec #Đầu đá khổng lồ #Mexico cổ đại #Khảo cổ học Mexico #Nghệ thuật đá

Bài liên quan

Kho tri thức

DNA cổ đại hé lộ phụ nữ từng nắm quyền thời tiền sử

Những phân tích DNA mới đang buộc giới khảo cổ nhìn lại vai trò của phụ nữ trong các xã hội tiền sử, từ người thợ kim hoàn đến chiến binh và thủ lĩnh.

Khi một ngôi mộ 4.000 năm tuổi gần Stonehenge được khai quật vào năm 1801, các nhà khảo cổ tin rằng người bên trong là một người đàn ông. Họ dựa vào những món đồ quý được chôn cùng, trong đó có các công cụ liên quan đến nghề chế tác vàng. Niềm tin này tồn tại hơn 200 năm, cho đến khi DNA cổ đại cho thấy sự thật hoàn toàn khác: người thợ kim hoàn ấy là một phụ nữ.

Đây không phải trường hợp duy nhất khiến các nhà khoa học phải xem lại cách họ nhìn về phụ nữ thời tiền sử. Trong hơn một thập kỷ qua, sự phát triển của công nghệ phân tích DNA cổ đại đã đem đến hàng loạt bằng chứng mới, cho thấy phụ nữ từng giữ những vị trí mà khảo cổ học trước đây thường mặc định dành cho nam giới.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Aurel Stein- nhà khảo cổ khiến bí mật 1.000 năm tuổi của Trung Á được hé lộ

Giữa sa mạc khắc nghiệt, một học giả mê lịch sử đã lần theo dấu vết của những nền văn minh từng nối liền Đông và Tây.

Nếu có một người khiến thế giới hiện đại nhìn lại Con đường Tơ lụa bằng một ánh mắt hoàn toàn khác, đó là Marc Aurel Stein (1862–1943), nhà khảo cổ và địa lý học sinh tại Budapest, từng trở thành công dân Anh. Ông nổi tiếng với những cuộc thám hiểm kéo dài hàng nghìn kilomet qua Trung Á, đặc biệt là vùng lòng chảo Tarim và các ốc đảo ở phía tây bắc Trung Quốc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao chỉ có 2 mũ Viking gần nguyên vẹn được tìm thấy?

Sau hàng trăm năm, các nhà khảo cổ học chỉ tìm thấy 2 mũ Viking gần như nguyên vẹn.

Thời Viking kéo dài vài thế kỷ và để lại dấu ấn trên một khu vực rộng lớn, từ châu Âu, Bắc Phi, Địa Trung Hải đến Trung Đông và Bắc Mỹ. Thế nhưng, một trong những món đồ quen thuộc nhất khi nhắc đến chiến binh Viking lại gần như biến mất khỏi hồ sơ khảo cổ: mũ bảo vệ đầu.

Hiện nay, chiếc mũ Viking gần nguyên vẹn duy nhất được biết đến là mũ Gjermundbu, được phát hiện tại một trang trại ở Ringerike, Na Uy vào năm 1943. Nó nằm trong một khu mộ lớn có nhiều người được chôn cất, trong đó có một nam chiến binh quyền lực qua đời khoảng năm 950-975. Người này được chôn cùng vũ khí, trang bị cưỡi ngựa và chiếc mũ bằng sắt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới