Astral Throne 2 con lai Hades và Final Fantasy gây sốt

Số hóa

Astral Throne 2: Age of the Phoenix vừa xuất hiện trên Steam, hứa hẹn ra mắt chính thức năm 2026.

Thiên Trang (TH)
Thị trường game PC sôi động với sự xuất hiện của Astral Throne 2: Age of the Phoenix.
Tựa game được ví như “con lai” giữa Hades và Final Fantasy Tactics.
Zero Sun Games phát triển phần hai sau thành công phê bình của Astral Throne đầu tiên.
Game giữ lối chơi theo lượt trên bản đồ ô vuông nhưng thêm yếu tố roguelite độc đáo.
Người chơi sẽ mở rộng cốt truyện, phát triển nhân vật và đối mặt cơ chế permadeath.
Age of the Phoenix tập trung mạnh vào yếu tố kể chuyện, tạo thế giới huyền ảo đậm chất sử thi.
Trailer đầu tiên đã gây chú ý và mục wishlist trên Steam đã được mở sẵn.
Game dự kiến phát hành năm 2026, bản demo thử nghiệm sẽ ra mắt đầu năm để cộng đồng trải nghiệm.
