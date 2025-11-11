Hà Nội

Chiếc máy chới game 10 inch, giá 50 triệu mê mẩn game thủ

Số hóa

Đây có thể coi là 1 trong những máy chơi game chạy Windows nhỏ gọn mạnh mẽ nhất, đánh đổi cho mức giá không phải ai cũng dám đầu tư.

Tuệ Minh
YouTuber ETA Prime mới đây đã giới thiệu Abxylute 3D One, thiết bị chơi game cầm tay được mô tả là sự kết hợp giữa Steam Deck, Switch 2 và tablet Windows.
Mức giá của máy là 1.799 USD (khoảng gần 50 triệu đồng), đi kèm màn hình LTPS 10,95 inch 120Hz có thể chuyển đổi linh hoạt giữa 2D và 3D không cần kính.
Công nghệ 3D này hoạt động nhờ hệ thống camera trước theo dõi chuyển động mắt và khuôn mặt, giúp tạo hiệu ứng chiều sâu khi người dùng ở đúng góc nhìn tối ưu (được đánh dấu bằng chấm xanh trên màn hình).
Đây là lần đầu tiên hiệu ứng 3D không kính được áp dụng trên một thiết bị có thể hoạt động như PC, tablet và máy chơi game cầm tay.
Bộ điều khiển hai bên có thể tháo rời tương tự Nintendo Switch, với cần analog có vòng LED, trackpad kép, D-pad, nút bấm đầy đủ và phản hồi rung tuyến tính.
Khi gắn thêm bàn phím kèm chân đỡ, Abxylute 3D One biến thành một laptop mini chơi game. Người dùng cũng có thể dùng phụ kiện cầu nối để chơi theo kiểu gamepad cố định.
Abxylute 3D One được trang bị Intel Core Ultra 7 258V và GPU tích hợp Arc 140V với công nghệ XeSS Frame Generation. Đây là cùng loại chip đang được sử dụng trên MSI Claw 8 AI+ có giá 1.199 USD (khoảng 31,5 triệu đồng). Máy có 32GB RAM LPDDR5X, SSD 1TB (hỗ trợ mở rộng qua thẻ microSD), hai cổng Thunderbolt 4, một cổng USB 3.2, jack 3.5mm và một công tắc vật lý để bật tắt chế độ 3D.
Màn hình có độ phân giải 2560×1600, độ sáng đạt 480 nit và phủ 100% dải màu sRGB. Dù không thể thể hiện hiệu ứng 3D qua video, ETA Prime cho biết cảm giác chiều sâu khi nhìn trực tiếp là rõ ràng và sống động hơn nhiều so với kỳ vọng.
Trong các bài thử nghiệm thực tế, Cyberpunk 2077 chạy ở mức trung bình 90 FPS với thiết lập 1200p Medium và XeSS, Forza Horizon 5 đạt khoảng 80 FPS, và GTA V Enhanced Edition vượt 90 FPS ở thiết lập High. Trên Geekbench 6, thiết bị đạt 2.675 điểm đơn nhân và 10.355 điểm đa nhân, tương đương các hệ thống dùng Core Ultra 7258V. Bài test 3DMark Time Spy ghi nhận 4.459 điểm, cho thấy hiệu suất GPU tích hợp khá ấn tượng.
Launcher đi kèm máy có hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth, chế độ quạt tăng tốc và ba lựa chọn hiệu năng: Quiet, Balanced và High Performance. Ngoài ra còn có trình quản lý 3D Game Mod, liệt kê các tựa game tương thích như Hogwarts Legacy, Skyrim Special Edition, Sniper Elite 4, Assassin’s Creed Odyssey… Nhiều game có thể chạy ở chế độ 3D mà không cần tối ưu thêm.
ETA Prime đánh giá Abxylute 3D One là một trong những thiết bị cầm tay táo bạo nhất năm 2025, vừa mạnh mẽ vừa thử nghiệm công nghệ hiển thị mới. Dù chế độ 3D không kính có thể không phù hợp với mọi người dùng, đây vẫn là một hướng đi sáng tạo cho tương lai thiết kế máy chơi game.
Việc thiết bị có thể chạy Cyberpunk 2077 mượt mà ở 90 FPS trên màn hình 120Hz, kèm khả năng hiển thị 3D, cho thấy tiềm năng của Intel XeSS và phần cứng tích hợp AI trong việc thu hẹp khoảng cách giữa PC truyền thống và thiết bị di động. Abxylute 3D One không chỉ là một chiếc máy chơi game, mà còn là lời tuyên bố đầy tham vọng về tương lai của game cầm tay cao cấp.
Chiếc máy chơi game cầm tay hỗ trợ 3D không cần kính đầu tiên trên thế giới.
Video Card Z
https://videocardz.com/newz/abxylute-3d-one-specs-confirmed-core-ultra-7-258v-32gb-ram-and-10-95-3d-display
#máy chơi game #Nintendo Switch 2 #Steam Deck #cầm tay #3D #50 triệu

