[INFOGRAPHIC] Abxylute 3D One, Máy chơi game “3 trong 1” giá 50 triệu

Abxylute 3D One gây chú ý với thiết kế lai độc đáo, màn hình 3D không kính đầu tiên trên máy chơi game cầm tay và hiệu năng mạnh mẽ.
Với phạm vi thuần điện 128km, mẫu xe sedan Seal 06 DM-i 2026 được xem là bước đi chiến lược của BYD nhằm đáp ứng quy định mới về ưu đãi thuế cho xe hybrid.
Bộ sưu tập quà tặng này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để cân nhắc hơn khi chọn quà. Bạn chỉ cần tìm đúng món quà cho đúng người chứ không phải chi quá nhiều tiền!
Anthropic, startup do cựu kỹ sư OpenAI sáng lập đang tiến gần đến lợi nhuận nhờ chiến lược kinh doanh khác biệt.
YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã phải thốt lên "công nghệ người ngoài hành tinh" khi mổ xẻ REDMAGIC 11 Pro.
Bảy gia đình cáo buộc ChatGPT đã 'dẫn dắt' những người dùng dễ bị tổn thương đến hành vi tự gây thương tích.
Android 17 có thể sẽ cho phép bạn chỉ chia sẻ những liên hệ cụ thể với các ứng dụng nhờ vào công cụ Chọn liên hệ (Contacts Picker) mới.
Không có một “Titan” như Mỹ, Trung Quốc chọn chiến lược “hàng nghìn con kiến” để xây dựng mạng lưới AI quốc gia, tạo sức mạnh cộng hưởng khổng lồ.
Khoảnh khắc nữ streamer Hoàng Minh Châu chụp ảnh cùng huyền thoại Kaka khiến cộng đồng mạng bùng nổ.
Ra mắt năm 2000, DirectX 8 của Microsoft đã mở ra kỷ nguyên mới cho GPU và cách mạng hóa đồ họa.
Nhiều người nổi tiếng bị rò rỉ clip nhạy cảm từ camera an ninh. Làm sao để thiết bị này không phản chủ?
Ugreen Studio Pro gây ấn tượng với thiết kế đẹp, pin 120 giờ, chống ồn chủ động và chất âm sôi động, giá sale chỉ từ 800.000 đồng.
Dù hữu ích trong nhiều lĩnh vực, ChatGPT vẫn có những giới hạn nghiêm trọng mà người dùng cần tránh để không gặp rủi ro.
XPeng ra mắt robot hình người Iron với dáng đi uyển chuyển và thiết kế nữ tính, khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.
Ứng dụng học ngoại ngữ bằng AI Speak từ Hàn Quốc chuẩn bị Mỹ tiến, cạnh tranh trực tiếp với Duolingo.
Trong 5 tháng, giá DRAM đã tăng hơn gấp đôi, vượt tốc độ tăng của vàng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận AI khiến việc làm mới gần như bằng không, tạo ra viễn cảnh lao động ảm đạm.
TikTok vừa ra mắt tính năng mới mang tên “bulletin board” (bảng tin), cho phép nhắn tin một chiều tới nhiều người, tương tự như kênh phát sóng của Instagram.
Samsung lại tiếp tục chọn phương án an toàn khi tiếp tục duy trì phiên bản Plus của dòng Galaxy cao cấp nhất.
Các ông lớn công nghệ như Google, Microsoft, Meta đang tăng mạnh đầu tư vào AI, nhưng giới đầu tư yêu cầu thấy lợi nhuận rõ ràng hơn.
Màn hình mang thương hiệu PlayStation mới được thiết kế dành cho PS5 và PC, có tốc độ làm mới cao, hỗ trợ HDR và có cách sạc bộ điều khiển thông minh.
Apple âm thầm triển khai bộ lọc tin nhắn “Không xác định” trên iOS 26, giúp người dùng iPhone tránh hàng triệu tin nhắn lừa đảo mỗi ngày.