Xã hội

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6

Hồi 1h ngày 2/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc; 111,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc giữa Biển Đông.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam

Dự báo, trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp. (Nguồn: NCHMF)

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 giờ tới)

capture.png

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

