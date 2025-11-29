Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới kỳ lạ đi vào Biển Đông, chuyên gia lý giải sao?

Theo chuyên gia, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động là rất hiếm.

Gia Đạt

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, về tác động của áp thấp nhiệt đới đến đất liền Nam Bộ, ông Khiêm cho biết khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ là không cao, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới này chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây của đặc khu Trường Sa), vùng biển phía đông khu vực biển từ Lâm Đồng - Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 - 4m.

70.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Theo ông Khiêm, theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ vĩ Bắc. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía tây, chứ không đi về phía đông. "Việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông của Malaysia là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện" - ông Khiêm thông tin thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ. Đến 7 giờ ngày 30/11, vị trí tâm ở khoảng 7 độ vĩ bắc; 108,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía nam vĩ tuyến 8,5 độ vĩ bắc; từ 104 đến 109 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 29/11, cơn áp thấp nhiệt đới hiếm gặp ở khu vực phía đông Malaysia đã di chuyển vào vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ vĩ bắc; 105,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ. Đến 7 giờ ngày 1.12, vị trí tâm ở khoảng 8,9 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực Nam Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm ở phía nam vĩ tuyến 10,5 độ vĩ bắc; từ 106,5 đến 112 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây nam đặc khu Trường Sa). Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Về tác động trên biển, vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,5 - 4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Nguồn: ĐTHĐT.
