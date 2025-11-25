Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15, hai kịch bản khó lường

Theo Chuyên gia, nhận định ban đầu về hai kịch bản đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, miền Trung nguy cơ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

capture.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, dự báo trong hôm nay (25/11), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 25/11, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa, có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản, bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 28-30/11, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra cũng có kịch bản bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên biển với xác suất 35%. Khoảng từ 28-30/11, từ Đà Nẵng - Lâm Đồng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Các diễn biến của bão sau ngày 27 còn khó lường, cả về cường độ và quỹ đạo, cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất từ cơ quan khí tượng. Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng chiều 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Xã hội

Ngày 25/11, không khí lạnh tăng cường, áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông

Dự báo đến 1h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo đến 1h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão. Lúc này, sức gió vùng gần tâm tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Đến 1h ngày 27/11, khi ở trên khu vực giữa Biển Đông, hệ thống có khả năng mạnh thêm lên cấp 9-10, giật cấp 12.

Xem chi tiết

Xã hội

Biển Đông có thể sắp đón bão số 15, miền Trung đối mặt đợt mưa mới

Sáng sớm nay (24/11), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão số 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Hồi 8h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

dbqg-xtnd-20251124-0900.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đối.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão tan, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới với gió giật cấp 9

Áp thấp nhiệt đới mới đang nằm trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines với sức gió giật cấp 9, dự kiến đi vào Biển Đông vào ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 1h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông, trên vùng biển từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc, với cường độ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

dbqg-xtnd-20251023-080020251023083951.jpg
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12.
Xem chi tiết

