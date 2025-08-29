Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn nhiều nơi

Đêm nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6), hướng vào đất liền nước ta.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h chiều nay (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Tâm áp thấp nhiệt đới cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách TP Huế khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9.

dbqg-xtnd-20250829-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới, bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách bờ biển Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 đến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 13h ngày 30/8, bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông; rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1h ngày 31/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền Trung Lào - Thái Lan, cường độ gió dưới cấp 6. Trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh. Từ đêm 29/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Ven biển từ Nghệ An đến Huế: nước dâng do bão 0,2-0,4m. Trên đất liền: Từ trưa 30/8, ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị: gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Mưa lớn: Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Trong hai ngày 30-31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, lượng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển và ven biển trong những ngày tới rất nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven bờ.

Nguồn: ĐTHĐT.
Bộ Công an hỗ trợ xây nhà cho người phụ nữ đơn thân bị ảnh hưởng bão số 5

Sau khi ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc bị bão số 5 gây hư hỏng hoàn toàn, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 28/8, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đầu vừa tham dự lễ khởi công xây dựng nhà mới cho bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1964, trú tại thôn Tân Tiến, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh).

Được biết, trong đợt bão số 5 vừa qua, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc (hộ đơn thân, hoàn cảnh hết sức khó khăn) bị cây đổ làm sập hoàn toàn. Trước tình cảnh đó, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 8,5 tỷ đồng đến với người dân bị ảnh hưởng bão số 5 ở Hà Tĩnh

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích hơn 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa trích số tiền 8,51 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

z6941700480970-1209186a58eab1bb842a0b5a1e35830b.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh
Xem chi tiết

Xã hội

Rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki

Nhiều diện tích rừng phi lao ven biển ở Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá hoàn toàn, không còn khả năng tự phục hồi.

z6953920752613-54909302bf7a1dbf6da7c1bd1a3f11ed.jpg
Theo ghi nhận của PV, dọc theo tuyến đường ven biển chạy qua các xã, gồm: Thạch Khê, Lộc Hà, Cổ Đạm (Hà Tĩnh), những cánh rừng phi lao đã bị bão số 5 Kajiki tàn phá tan hoang.
z6953920551992-7af801508db1d77a74e66ca42cce58af.jpg
Thay vì những hàng cây xanh mướt, thẳng tắp che chắn gió cát, giờ đây chỉ còn là một bãi cây đổ ngổn ngang, cành lá khô quắt, gốc bật rễ…
Xem chi tiết

