Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h chiều nay (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Tâm áp thấp nhiệt đới cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách TP Huế khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới, bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách bờ biển Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 đến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 13h ngày 30/8, bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông; rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1h ngày 31/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền Trung Lào - Thái Lan, cường độ gió dưới cấp 6. Trên biển: Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh. Từ đêm 29/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Ven biển từ Nghệ An đến Huế: nước dâng do bão 0,2-0,4m. Trên đất liền: Từ trưa 30/8, ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị: gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Mưa lớn: Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Trong hai ngày 30-31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, lượng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển và ven biển trong những ngày tới rất nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven bờ.

