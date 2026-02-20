Ô tô kéo lê xe máy gần 1km ở Lâm Đồng, một người tử vong

Ô tô kéo theo xe máy trên tuyến đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng). Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong.

Rạng sáng 20/2, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ việc ô tô kéo xe máy trên quãng đường dài, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ô tô biển kiểm soát 86C-170.68 lưu thông trên tuyến Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, hướng vào khu đô thị biển Phan Thiết.

Hiện trường chiếc ô tô kéo lê chiếc xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình di chuyển, phương tiện này kéo theo xe máy biển số 86L1-1215 phía dưới gầm xe, di chuyển khoảng 1km.

Lực ma sát khiến xe máy phát ra nhiều tia lửa trên mặt đường nhưng không xảy ra cháy.

Tại khu vực đường, ông L.V.C. (SN 1970, ngụ phường Phan Thiết), được xác định là người điều khiển xe máy, được phát hiện nằm bất động. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng cách từ vị trí phát hiện nạn nhân đến nơi ô tô dừng lại ước tính gần 1km.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera và làm rõ nguyên nhân vụ việc.