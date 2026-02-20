Hà Nội

Xã hội

Ô tô kéo lê xe máy gần 1km ở Lâm Đồng, một người tử vong

Ô tô kéo theo xe máy trên tuyến đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng). Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong.

Bảo Giang

Rạng sáng 20/2, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ việc ô tô kéo xe máy trên quãng đường dài, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ô tô biển kiểm soát 86C-170.68 lưu thông trên tuyến Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, hướng vào khu đô thị biển Phan Thiết.

cat-tu-clip.png
Hiện trường chiếc ô tô kéo lê chiếc xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình di chuyển, phương tiện này kéo theo xe máy biển số 86L1-1215 phía dưới gầm xe, di chuyển khoảng 1km.

Lực ma sát khiến xe máy phát ra nhiều tia lửa trên mặt đường nhưng không xảy ra cháy.

Tại khu vực đường, ông L.V.C. (SN 1970, ngụ phường Phan Thiết), được xác định là người điều khiển xe máy, được phát hiện nằm bất động. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng cách từ vị trí phát hiện nạn nhân đến nơi ô tô dừng lại ước tính gần 1km.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Vụ tai nạn giao thông Lâm Đồng #Ô tô kéo lê xe máy chết người #Tai nạn trong khu đô thị Phan Thiết #Khám nghiệm hiện trường và thu thập dữ liệu #Nguyên nhân vụ việc chưa rõ

Bài liên quan

Xã hội

Container va chạm xe tải, cuốn 2 xe máy ở Lâm Đồng, 3 người tử vong

Sau khi tông xe tải cùng chiều, container lao sang trái va chạm 2 xe máy trên đường Hồ Chí Minh qua xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng), làm 3 người tử vong.

Ngày 13/2, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn ngã ba Đồi Thông, xã Nhân Cơ, làm 3 người tử vong.

hien-truong-13-2.gif
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn đường sắt ở Lâm Đồng khiến một nhân viên tuần tra tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h40 ngày 7/2, khi tàu SE2 đi qua xã Tân Lập, va chạm với nhân viên tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại lý trình Km1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tàu khách SE2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

Xem chi tiết

Xã hội

Làm rõ vụ án mạng khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại Lâm Đồng

Sau vụ ẩu đả giữa các thanh niên tại hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty, một nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 26/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Công an phường Phan Thiết truy xét 2 thanh niên nghi liên quan vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại khu vực hoa viên Trưng Trắc, ven sông Cà Ty.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 26/1, tại khu vực bờ kè sông Cà Ty, gần cầu Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết xảy ra vụ ẩu đả giữa một số thanh niên. Hậu quả, em D. (18 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xem chi tiết

