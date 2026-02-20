Hà Nội

Xã hội

Triệt phá sới bạc trên thuyền neo giữa sông Hồng ở Hà Nội

Các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội.

Gia Đạt

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện 1 ổ nhóm các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng.

capture-5540.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động có liên quan. Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Để tham gia đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu. Hằng ngày, các đối tượng sẽ tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên và được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa ra xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
