Xã hội

Rộn ràng đua thuyền khai xuân ở làng biển Phước Thiện

Trong tiếng trống giục và nhịp mái dầm dồn dập, ngư dân gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió.

Tuệ Minh

Chiều mùng 4 Tết, làng chài Phước Thiện 1 (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng vào hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng – mừng Xuân 2026.

Từ sớm, người dân trong thôn đã tề tựu về khu vực bờ kè, thành tâm dâng lời khấn nguyện “Mẹ biển” độ trì cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

1000028183.jpg
1000028203.jpg
Các cỗ thuyền hình long, phụng sặc sỡ sắc màu, trang trí công phu tham gia Lễ hội đua thuyền.

Tiếng trống hội dồn dập vang xa như gọi gió khơi về, hòa cùng tiếng reo vui tạo nên bản hòa âm náo nức của ngày Xuân nơi miền biển.

Trên nền nước xanh biếc, các thuyền rồng và thuyền phụng nổi bật với mũi thuyền vươn cao, sẵn sàng rẽ sóng.

Mỗi đội gồm 24 tay chèo lực lưỡng, ánh mắt rực lửa quyết tâm. Khi hiệu lệnh vang lên, những mái dầm đồng loạt quạt nước, tung bọt trắng xóa. Nhịp chèo dồn dập, mạnh mẽ như nhịp tim của biển cả; các thuyền bám đuổi sát nút, so kè từng gang tấc trong tiếng hò reo vang dội hai bên bờ.

1000028211.jpg
Các tay chèo lực lưỡng đưa thuyền băng sóng khiến cuộc đua sôi nổi.

Dưới nắng Xuân rực rỡ, bờ biển ken đặc người xem. Người già, trẻ nhỏ, du khách thập phương… tất cả hòa chung nhịp cổ vũ. Những tiếng “hò dô” rộn ràng, những tràng pháo tay không dứt đã tiếp thêm lửa cho từng mái chèo. Cả vùng biển như chuyển mình theo từng nhịp đua, đậm sắc Xuân và chan chứa niềm tin.

Với ngư dân ven biển Quảng Ngãi, lễ hội không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là nghi lễ thiêng liêng gửi gắm ước vọng về một năm vươn khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Đó cũng là dịp để cộng đồng thêm gắn kết, hun đúc ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục biển khơi.

1000028199.jpg
Người dân làng chài tham gia cổ vũ các đội đua.

Anh Nguyễn Văn Tho, đại diện các vận động viên chia sẻ: “Cuộc đua không đặt nặng thắng thua. Điều quý nhất là được cùng nhau hòa mình vào không khí sôi nổi đầu năm. Đó là động lực để chúng tôi bước vào mùa biển mới với quyết tâm cao hơn, tin vào một năm an khang, thịnh vượng.”

Lễ hội đua thuyền truyền thống nơi đây đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một nét đẹp văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, lễ hội đua thuyền còn góp phần bảo tồn giá trị lịch sử địa phương, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

