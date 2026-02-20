Tìm kiếm thành công 4 du khách bị lạc trên dãy Tây Yên Tử ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, về nơi an toàn.

Ngày 20/2, Công an xã Tây Yên Tử (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã tìm kiếm và đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Lực lượng tìm kiếm đã đưa 4 du khách bị lạc trong rừng đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an xã Tây Yên Tử nhận được tin báo của người dân về việc có 4 du khách bị lạc trong rừng thuộc dãy núi Tây Yên Tử. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, tập trung rà soát các tuyến đường mòn, khe suối và những khu vực du khách có thể di chuyển qua. Mặc dù địa hình rừng già có nhiều vực sâu nguy hiểm, đường trơn trượt, thời tiết sương mù gây hạn chế tầm nhìn, song với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, đến khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và đưa 4 du khách ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.

Các du khách bị lạc bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử.

