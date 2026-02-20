Người đàn ông Phú Thọ đánh rơi 10 triệu đồng ngày mùng 1 Tết

Trong lúc đi thăm người thân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, một người đàn ông ở Phú Thọ đánh rơi ví da bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngày 20/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tân Sơn vừa phối hợp trao trả tài sản cho người dân đánh rơi hôm mùng 1 Tết.

Theo đó, sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), anh Hà Quang Thành (SN 1990, trú xã Tân Sơn) nhặt được một túi da màu đen bên trong có nhiều tiền mặt và giấy tờ cá nhân.

Công an xã Tân Sơn phối hợp trao trả tài sản đánh rơi cho người dân.

Nhận định đây là tài sản của người dân đánh rơi, anh Thành đã chủ động mang đến trình báo, bàn giao cho Công an xã Tân Sơn để hỗ trợ xác minh, trao trả theo quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Sơn triển khai các biện pháp xác minh chủ sở hữu tài sản. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định chủ tài sản là anh Đặng Duy Thành (SN 1982, trú xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ). Tài sản anh Thành làm rơi trong quá trình đi thăm người thân, gia đình là túi da, bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.

Công an xã Tân Sơn đã tổ chức để hai bên gặp trực tiếp, thực hiện việc trao trả tài sản đúng người, đúng tài sản. Việc bàn giao được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của lực lượng Công an, bảo đảm đúng quy định, không để phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Nhận lại tài sản, anh Đặng Duy Thành và gia đình bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn tới anh Hà Quang Thành và Công an xã Tân Sơn đã hỗ trợ kịp thời.

Công an xã Tân Sơn khuyến cáo người dân khi ra ngoài trong dịp Tết và lễ hội cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, tránh để xảy ra mất mát. Trường hợp nhặt được tài sản của người khác hoặc phát hiện tài sản bị thất lạc, người dân nên thông báo, bàn giao cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, trao trả theo đúng quy định của pháp luật.

Mời độc giả xem thêm video tuyên dương học sinh trả lại của rơi cho người mất:

(Nguồn: THĐT)