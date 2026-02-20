Hà Nội

Xã hội

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tự chế pháo nổ trái phép ở Hà Nội

Công an xã Phú Cát, TP Hà Nội vừa kịp thời phát hiện một trường hợp tự sản xuất pháo nổ tại nhà, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm.

Gia Đạt

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h15 ngày 17/2/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Phú Cát đã kịp thời phát hiện một trường hợp tự sản xuất pháo nổ tại nhà, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm.

capture-409.png
Các dụng cụ và nguyên liệu L.V.H dùng để chế tạo pháo.

Cụ thể, vào khoảng 21h15 cùng ngày, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Cát phát hiện L.V.H (sinh năm: 2012; trú tại thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, TP Hà Nội) có hành vi tự sản xuất pháo nổ tại nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác Công an xã Phú Cát đã nhanh chóng có mặt tại gia đình L.V.H để tiến hành kiểm tra, xác minh theo đúng quy định. Quá trình làm việc, L.V.H tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 3 quả pháo cuộn, 2 giàn pháo tự chế cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ với tổng khối lượng hơn 2kg, gồm bột than, bột lưu huỳnh, bột natri, giấy cuộn, keo dán và màng bọc thực phẩm.

Công an xã Phú Cát đã triệu tập L.V.H đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, L.V.H khai nhận số pháo trên được tự sản xuất từ khoảng tháng 02/2026 với mục đích để đốt, không nhằm mục đích thương mại; các nguyên liệu dùng để chế tạo pháo được đặt mua trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phú Cát tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
