Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhận lại hơn 62 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm ngày mùng 1 Tết

Bất ngờ nhận hơn 62 triệu đồng vào tài khoản dịp Tết, một người dân ở Phú Thọ đã trình báo Công an và được hỗ trợ hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Nguyễn Hinh

Ngày 20/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Công an xã Lạc Lương đã hỗ trợ công dân nhận lại hơn 62 triệu tiền chuyển khoản nhầm tiền hàng.

cong-an-xa-lac-luong-chung-kien-anh-bui-minh-luong-chuyen-lai-tien-cho-anh-luong-ba-nam.jpg
Công an xã Lạc Lương đã hỗ trợ công dân nhận lại hơn 62 triệu tiền chuyển khoản nhầm tiền hàng.

Trước đó, anh Bùi Minh Lượng (SN 1995, trú xã Lạc Lương) phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận 62.734.000 đồng từ một tài khoản lạ. Ngay sau đó, anh Lượng chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Lương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch, xác định số tiền trên là của anh Lương Bá Nam (SN 2000, trú xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ). Do nhầm lẫn thông tin tài khoản khi thanh toán tiền hàng cho đối tác, anh Nam đã chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của anh Lượng.

Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết, đồng thời tổ chức để hai công dân gặp gỡ, trao trả trực tiếp tại trụ sở. Việc chuyển lại tiền được thực hiện đúng người, đúng số tiền, đúng quy định, hạn chế rủi ro và tranh chấp phát sinh.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

#chuyển khoản nhầm #62 triệu đồng #Công an xã Lạc Lương #Phú Thọ #mùng 1 Tết

Bài liên quan

Xã hội

Cánh đồng hoa cải nở đúng dịp Tết, hút khách tham quan tại Phú Thọ

Những ngày đầu xuân, Công viên Văn Lang rộn ràng người tham quan, chụp ảnh bên cánh đồng hoa cải nở vàng, tạo nên không khí du xuân tươi vui.

messenger-creation-206e0066-1c56-4c07-b6a5-ecb63ef0d242.jpg
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, cánh đồng hoa cải tại Công viên Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) trở thành điểm đến thu hút đông người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh.
messenger-creation-81529c52-7e2f-41db-92f0-a52e68243c72.jpg
Trong tiết trời se lạnh của những ngày Tết, sắc vàng rực rỡ của hoa cải trải rộng trên khu đất hơn một ha tạo nên khung cảnh tươi sáng, mang đậm không khí mùa xuân.
Xem chi tiết

Xã hội

Hoàn thành cầu phao sông Lô, thông xe từ 6h ngày 16/2

Lực lượng công binh đã hoàn tất lắp đặt cầu phao sông Lô tại xã Đoan Hùng, phục vụ người dân đi lại. Cầu phao sông Lô thông xe từ 6h ngày 16/2.

Tối 15/2, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn thành lắp đặt cầu phao sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cầu phao chính thức vận hành từ 6h ngày 16/2. Công trình có chiều dài hơn 200m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi, cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng động viên lực lượng bắc cầu phao sông Lô

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã trực tiếp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Lô, bảo đảm giao thông cho người dân.

Tối 15/2, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Lô tại khu vực xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

86538766516643040.jpg
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng động viên lực lượng bắc cầu phao sông Lô.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới