Nhận lại hơn 62 triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm ngày mùng 1 Tết

Bất ngờ nhận hơn 62 triệu đồng vào tài khoản dịp Tết, một người dân ở Phú Thọ đã trình báo Công an và được hỗ trợ hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngày 20/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Công an xã Lạc Lương đã hỗ trợ công dân nhận lại hơn 62 triệu tiền chuyển khoản nhầm tiền hàng.

Công an xã Lạc Lương đã hỗ trợ công dân nhận lại hơn 62 triệu tiền chuyển khoản nhầm tiền hàng.



Trước đó, anh Bùi Minh Lượng (SN 1995, trú xã Lạc Lương) phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận 62.734.000 đồng từ một tài khoản lạ. Ngay sau đó, anh Lượng chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Lương tiến hành xác minh nguồn gốc giao dịch, xác định số tiền trên là của anh Lương Bá Nam (SN 2000, trú xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ). Do nhầm lẫn thông tin tài khoản khi thanh toán tiền hàng cho đối tác, anh Nam đã chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của anh Lượng.

Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục cần thiết, đồng thời tổ chức để hai công dân gặp gỡ, trao trả trực tiếp tại trụ sở. Việc chuyển lại tiền được thực hiện đúng người, đúng số tiền, đúng quy định, hạn chế rủi ro và tranh chấp phát sinh.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.