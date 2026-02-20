Hà Nội

Xã hội

Du lịch Quảng Ngãi thắng lớn dịp Tết với hơn 610.000 lượt khách

Lượng khách tăng mạnh kèm doanh thu 488 tỷ đồng nhờ chính sách thu hút đầu tư và cảnh quan thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Tuệ Minh

Trưa 20/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 14 đến 20-2), tổng lượt khách du lịch đến địa phương ước đạt 610.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

1000028165.jpg
Du khách vãn cảnh điểm du lịch tâm linh chùa Minh Đức.

Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 390.000 lượt; công suất sử dụng phòng trung bình trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 65%. Tại một số địa phương du lịch trọng điểm, công suất phòng tăng cao như Lý Sơn đạt 80-90%, Măng Đen đạt 90-95%, phường Kon Tum có nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận công suất trên 90%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 488 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Khu du lịch sinh thái Măng Đen, phường Kon Tum, đặc khu Lý Sơn, phường Cẩm Thành, xã Mộ Đức, phường Sa Huỳnh, xã Đông Sơn, Bình Sơn, biển Mỹ Khê, các làng du lịch cộng đồng...

1000028166.jpg
Các lễ hoạt động lễ hội đường phố, chờ đêm thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cho biết, dịp Tết năm nay, lượng khách đến tỉnh tăng cao, được xem là đông nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ chính sách thu hút đầu tư du lịch của tỉnh phát huy hiệu quả, cùng với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động du xuân được tổ chức bài bản.

1000028167.jpg
Nhiều hoạt động nghệ thuật du xuân được tổ chức bài bản, đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh Măng Đen, nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các làng du lịch cộng đồng, cũng thu hút đông du khách.

Lượng khách tăng mạnh vừa khẳng định sức hấp dẫn của các điểm đến, vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm nguồn thu và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Rộn ràng chương trình nghệ thuâht, pháo hoa đón Giao thừa tại Đồng Tháp.
#Phát triển du lịch Quảng Ngãi #Tăng trưởng lượt khách dịp Tết #Chính sách thu hút đầu tư du lịch #Các điểm du lịch nổi bật #Nghệ thuật và lễ hội truyền thống #Bảo tồn văn hóa dân tộc

