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Giải trí - Giới trẻ

Áp lực dư luận, Đinh Tiến Dũng rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Chiều 10/7, "Anh trai vượt ngàn chông gai" liên tiếp gây chú ý khi thông báo hoãn phát sóng tập 3 và xác nhận Anh tài Đinh Tiến Dũng chính thức rút lui.

Minh Phương

Chiều ngày 10/7, người hâm mộ chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 không khỏi bất ngờ trước hai thông báo liên tiếp từ phía nhà sản xuất. Đầu tiên, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo về việc tạm hoãn phát sóng tập 3. Thay vì lên sóng vào ngày thứ Bảy (11/7) như kế hoạch ban đầu, lịch phát sóng mới sẽ được dời sang ngày 18/7/2026.

Khi khán giả còn đang bàn tán về lý do hoãn chiếu thì chỉ khoảng 1 tiếng sau, fanpage chính thức của chương trình tiếp tục gây chú ý khi đăng tải thông báo xác nhận Anh tài Đinh Tiến Dũng "dừng cuộc chơi":

"Theo nguyện vọng cá nhân, Anh Tài Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026. Ban Tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả".

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Thông báo trên fanpage chính thức của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh chụp màn hình.

Về phía Đinh Tiến Dũng, nam MC - biên kịch nổi tiếng với hình tượng "Giáo sư Xoay" cũng đã đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân mang tiêu đề "Những tâm tình cho một hành trình đầy ý nghĩa".

Anh thẳng thắn chia sẻ quyết định này được đưa ra sau khi nhận thấy những phản ứng gay gắt từ dư luận thời gian qua đã bắt đầu tạo ra những tác động không mong muốn. Nam nghệ sĩ viết: "Những ngày qua, giữa những lịch quay dày đặc, tôi nhận thấy những áp lực từ dư luận đã bắt đầu ảnh hưởng lớn đến chương trình 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026', và đặc biệt là ảnh hưởng đến cả công tác truyền thông hình ảnh cá nhân của các Anh tài khác".

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Tâm thư của Đinh Tiến Dũng sau quyết định rút khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đinh Tiến Dũng bày tỏ vì hiểu được công sức và sự tận lực của một tập thể lớn, nên đã chủ động trao đổi với ban tổ chức để xin rút lui. Nam nghệ sĩ thừa nhận quyết định này có thể khiến ê-kíp vất vả hơn trong khâu hậu kỳ hình ảnh, nhưng anh tin đây là điều cần thiết để chương trình sớm ổn định.

Gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến khán giả, "Giáo sư Xoay" khẳng định anh sẽ quay trở lại với công việc thường nhật và tình cảm dành cho các Anh tài vẫn vẹn nguyên.

Sự dừng bước đột ngột của Đinh Tiến Dũng để lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Trước khi cuộc đua bắt đầu, anh là một trong những cái tên hút truyền thông nhất nhờ lối tư duy sắc sảo và khả năng ứng biến hài hước. Ngay trong tập mở màn, tiết mục hóa thân thành shipper diễn ca khúc “Cho anh xin số nhà” của anh đã bùng nổ mạng xã hội, thu về gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn tương tác.

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Đinh Tiến Dũng trong tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.
#Đinh Tiến Dũng #Anh trai vượt ngàn chông gai #dư luận #rút lui #chương trình truyền hình

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Theo thông báo chính thức được đăng tải trên fanpage của chương trình, căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ký ngày 10/7/2026, tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến lên sóng vào ngày 11/07/2026 sẽ tạm hoãn.

Lịch phát sóng mới được điều chỉnh lùi lại một tuần. Cụ thể, tập 3 sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 thứ Bảy, ngày 18/07/2026 trên kênh VTV3, và tiếp tục được công chiếu lúc 20h30 cùng ngày trên nền tảng YouTube qua kênh Yeah1 Show. Ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi chân thành và mong nhận được sự thông cảm từ phía quý khán giả trước sự thay đổi đột ngột này.

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