Giải trí - Giới trẻ

Giải mã thành công của ca sĩ Soobin

Sở hữu lượng fan đông đảo và được vinh danh tại các giải thưởng lớn, Soobin dần khẳng định vị thế vững chắc trong Vpop.

Thu Cúc

Đêm trao giải Giải thưởng Cống hiến 2026 khép lại với việc Soobin được xướng tên ở ba hạng mục quan trọng: Chương trình của năm, Music Video của năm và Nam ca sĩ của năm. Chiến thắng này là kết quả của một hành trình Soobin nỗ lực làm nghề trong nhiều năm.

Nền tảng vững chắc

Soobin có điểm xuất phát tốt. Anh sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, có bố là NSND Huỳnh Tú và bà nội là NSƯT Lê Thị Hảo Yến. Âm hưởng dân gian đã thấm sâu vào tư duy của Soobin ngay từ năm 3 tuổi qua những bài học đàn bầu.

Việc giành giải thưởng về đàn bầu ở độ tuổi 12-13 sớm cho thấy năng khiếu âm nhạc của Soobin. Trên Vietnamnet, NSND Huỳnh Tú cho biết con trai từng được trao giải Đặc biệt tại cuộc thi Tài năng âm nhạc đàn bầu ở Nhạc viện Hà Nội – phần thưởng tương đương giải Nhất, được thiết lập riêng do anh chưa theo học chính quy tại đây.

Soobin (phải) bên bố. Ảnh: FB Soobin.

Tuy có năng khiếu đàn bầu nhưng Soobin chuyển sang học piano từ năm lớp 6. Nam ca sĩ chia sẻ trên Znews, chính bố là người tỉnh táo cho anh đi học nhạc nhẹ, học piano. Sau đó, gia đình muốn anh học cao hơn về piano song Soobin chuyển qua đi hát và gia nhập giới underground.

18 tuổi, Soobin đã biết mày mò thu âm, phối khí, làm nhạc, gặp Hoàng Touliver và các anh em khác cùng chí hướng. Sau khi thu âm một vài bài hát tải lên mạng cho bạn bè nghe, họ nhận xét Soobin hát tốt, khuyên anh đi hát.

Hành trình “chậm mà chắc” và chiến lược rõ ràng

Soobin lần đầu được công chúng biết đến khi giành Á quân Ngôi sao Việt 2014, trước khi tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Hòa âm ánh sáng 2016 với giải Bạc cùng đội thi.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến sau đó, khi anh sở hữu loạt hit ballad như “Phía sau một cô gái”, “Xin đừng lặng im”, “Anh đã quen với cô đơn”. Những ca khúc này giúp Soobin định vị hình ảnh “hoàng tử ballad” với giọng hát giàu cảm xúc, dễ tiếp cận số đông.

Do nhận thấy bản thân muốn chạm đến những nấc thang âm nhạc ngoài ballad, giọng ca sinh năm 1992 quyết định “ở ẩn” hơn một năm để nhìn lại bản thân và định hướng cho những chiến lược đường dài. Trong thời gian "ở ẩn", Soobin quan sát và nghiên cứu thị trường nhạc Việt và quốc tế.

Ảnh: FB Soobin.

Từ năm 2020 trở đi, Soobin ra mắt các dự án âm nhạc thuộc các thể loại R&B, rap, hip-hop như "The playah", "Blackjack", "Trò chơi", "Giá như". Nam ca sĩ còn tập trung nhiều về vũ đạo, sân khấu trình diễn, phong cách. Không ít khán giả đánh giá cao sự chuyển mình của Soobin.

Về quá trình thoát mác “hoàng tử ballad”, Soobin chia sẻ trên VOV, anh từng nghi ngờ bản thân, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ hướng đi hiện tại vì muốn “trở thành một nghệ sĩ thực sự, chứ không chỉ là ca sĩ của một thể loại”.

Ảnh: FB Soobin.

Năm 2024 là “giai đoạn vàng” của Soobin khi anh tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở sân chơi này, Soobin chứng minh mình có thể hát, nhảy, rap và chơi nhạc cụ một cách điêu luyện. Danh hiệu Anh tài toàn năng (X-Fire) thực sự dành cho anh.

Đáng chú ý, màn trình diễn “Trống cơm” kết hợp yếu tố dân gian với âm nhạc hiện đại đã giúp Soobin mở rộng tệp khán giả, chinh phục cả những khán giả trung niên và những người yêu thích giá trị truyền thống. Sau chương trình, anh tiếp tục phát triển hướng đi này trong dự án riêng. Cụ thể, nam ca sĩ thực hiện MV “Mục hạ vô nhân” kết hợp yếu tố xẩm với âm nhạc hiện đại.

Một yếu tố khác góp phần vào vị thế hiện tại của Soobin là lựa chọn con đường làm nghề tương đối “sạch”. Trong bối cảnh thị trường giải trí thường xuyên bị chi phối bởi scandal, anh gần như đứng ngoài các ồn ào đời tư, tập trung vào sản phẩm và chuyên môn. Cách tiếp cận này không tạo hiệu ứng tức thời, nhưng giúp xây dựng hình ảnh bền vững.

Thành công của Soobin không đến từ một cú hích đơn lẻ, mà là tổng hòa của ba yếu tố: nền tảng đào tạo bài bản, chiến lược phát triển có tính toán và khả năng thích ứng với thị trường. Quan trọng hơn, hành trình đó cho thấy một lựa chọn nhất quán là theo đuổi giá trị lâu dài thay vì thành công ngắn hạn.

Mời quý độc giả xem video: "Ca khúc Trống cơm tạo ấn tượng mạnh tại Anh trai vượt ngàn chông gai". Nguồn VTV
Giải trí - Giới trẻ

Soobin lập kỷ lục, Hòa Minzy thắng giải Cống hiến 2026

Tại Lễ trao giải Cống hiến năm 2026, Soobin lập cú "hat-trick" với ba giải thưởng, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm.

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải gồm: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Cú "hat-trick" vô tiền khoáng hậu của Soobin

Nhan sắc "công chúa" 2 lần được nhảy cùng SOOBIN Hoàng Sơn

Yên Đan tái ngộ SOOBIN trên sân khấu. Không còn diện lễ phục, váy công chúa lộng lẫy, cô nàng khoác lên mình bộ áo lính, chân chất nhưng vô cùng thần thái.

Mới đây, Yên Đan một lần nữa tái ngộ SOOBIN trên sân khấu Sao Nhập Ngũ. Không còn diện lễ phục, váy công chúa lộng lẫy, SOOBIN và Yên Đan khoác lên mình bộ áo lính, chân chất, giản dị mà vô cùng thần thái.
Ngoại hình cân xứng giữa SOOBIN và Yên Đan khiến sân khấu Sao Nhập Ngũ sáng bừng. Cả hai hoá thân vào cặp đôi yêu nhau, chàng trai vì tiếng gọi Tổ quốc mà rời xa bạn gái. Diễn xuất ăn ý khiến người xem xúc động.
"Nàng thơ của Soobin" hóa thân nữ thần biển cả hút ánh nhìn

Tung ra bộ ảnh hóa thân thành nữ thần biển khơi đầy quyến rũ và ma mị, Đỗ Yên Đan khiến người đối diện không thể rời mắt.

Đỗ Yên Đan từng gây chú ý khi xuất hiện trong concert của Soobin Hoàng Sơn và gần đây là cái tên được chú ý. Cô nàng luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình thông qua những bộ ảnh chất lượng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng biểu cảm đa dạng.
Trong bộ ảnh mới được đăng tải gần đây trên trang cá nhân, Đỗ Yên Đan khoác lên mình trang phục màu hồng tím với thiết kế độc đáo, tôn lên vóc dáng mảnh mai và đường cong gợi cảm.
