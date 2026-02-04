Hà Nội

Duy Khánh giả gái siêu đỉnh, sự nghiệp ngày càng thăng hoa

Giải trí

Duy Khánh giả gái siêu đỉnh, sự nghiệp ngày càng thăng hoa

Ngoài khả năng giả gái duyên dáng, Duy Khánh còn ca hát, tham gia show thực tế. Nam diễn viên mua được nhà, xe từ năm 2017.

Thu Cúc (tổng hợp)
Duy Khánh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ giả gái thuyết phục nhờ gương mặt có khuôn miệng nhỏ, vóc dáng thon gọn và lối diễn tự nhiên. Anh từng gây sốt mạng xã hội với vai “cô giáo Khánh” trong loạt video cùng tên, từ đó được đông đảo khán giả yêu mến và gọi bằng biệt danh này. Ảnh: FB Duy Khánh.
Năm 2018, Duy Khánh giành danh hiệu quán quân chương trình Gương mặt thân quen, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Ảnh: Người Lao Động.
Bên cạnh sân khấu và truyền hình, nam diễn viên còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như Chạy đi rồi tính, Sài Gòn, anh yêu em, Võ sư đại chiến, Tay anh giữ một vì sao. Ảnh: FB Duy Khánh.
Duy Khánh tiếp tục gây chú ý khi tham gia các chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai (2024) và Gia đình Haha (2025). Chia sẻ với Người Lao Động, nam diễn viên cho biết hai chương trình này giống như những cánh cửa giúp anh đến gần hơn với công chúng. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc và sự biết ơn trước tình cảm của khán giả. Ảnh: FB Duy Khánh.
Tháng 1/2026, Duy Khánh được vinh danh tại giải Mai Vàng 2025 ở hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất. Ảnh: FB Duy Khánh.
Nam diễn viên sớm hoàn thành mục tiêu mua nhà, xe khi còn khá trẻ. Trong cuộc phỏng vấn với Znews năm 2017, Duy Khánh tiết lộ anh có thể tự sắm nhà cửa, xe cộ chỉ sau 3 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Duy Khánh.
Năm 2019, nhân dịp sinh nhật tuổi 24, Duy Khánh tiếp tục tậu một chiếc xe hơi trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Chia sẻ về cột mốc này, anh cho biết đó là thành quả sau quãng thời gian dài nỗ lực lao động và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet.
Nói về các dự án trong năm 2026 trên An Ninh Thủ Đô, Duy Khánh cho biết anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật với tinh thần cởi mở, sẵn sàng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để đáp lại sự yêu thương của khán giả. Ảnh: FB Duy Khánh.
Với Duy Khánh, niềm yêu nghề cùng sự ủng hộ của công chúng chính là động lực để anh không ngừng nỗ lực và tiến về phía trước. Ảnh: FB Duy Khánh.
