AnhHI Thanh Cường ra MV lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ 'Đám cưới chuột'

MV “Tính chuyện trăm năm” là tác phẩm mới nhất của ca sĩ AnhHI Thanh Cường cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, được thực hiện bằng công nghệ AI.

“Tính chuyện trăm năm” là một trong những ca khúc nằm trong album “Thương câu dân ca” của AnhHI Thanh Cường phát hành đầu năm 2026. Đây là tác phẩm thứ 2 được ê-kíp của nam ca sĩ thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ AI.

Ca sĩ AnhHI Thanh Cường cho biết: “Đây là một ca khúc rất đặc biệt mà tôi yêu thích nên đã lựa chọn để thực hiện MV độc lập. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác với âm hưởng dân ca Bắc Bộ, nhưng lại mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Đó là tình cảm có chút hồi hộp, có chút mong chờ, có chút trưởng thành.

Ca sĩ AnhHI Thanh Cường. Ảnh: NVCC

Ca khúc cho thấy khát khao yêu - một tình yêu giản dị, nhưng bền chặt lâu dài, khát khao tương lai đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi của đôi uyên ương. Tôi hy vọng những đôi trai gái đang yêu nghe được ca khúc này sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, những bạn trai, bạn gái chưa yêu nghe ca khúc này sẽ có niềm tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu để sẵn sàng yêu và đón nhận tình yêu”.

Ca khúc "Tính chuyện trăm năm" mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được “làm mềm” trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua thanh âm, cách luyến láy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên.

Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối Lảy Kiều do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẩy Kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về “nghĩa nặng tình sâu” trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.

NSND Thanh Hoài và AnhHI Thanh Cường. Ảnh: NVCC

MV viết lại câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh dân gian Đông Hồ bằng công nghệ AI

MV "Tính chuyện trăm năm" được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh, câu chuyện “Đám cưới chuột” trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc, người con của Kinh Bắc - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3/2026 vừa qua.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, anh đã nỗ lực cùng ca sĩ AnhHI Thanh Cường ra mắt sản phẩm để góp phần nhỏ trong tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản vùng Kinh Bắc - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ê-kíp trong sự kiện ra mắt MV. Ảnh: NVCC

“Đám cưới chuột” là một trong những bức tranh Đông Hồ tiêu biểu, có tuổi đời hơn 500 năm. Ở nghĩa gốc, bức tranh là tiếng nói châm biếm sâu sắc xã hội phong kiến thông qua hình ảnh chuột dâng lễ vật (chim, cá) cho mèo để được yên ổn tổ chức đám cưới. Bức tranh cũng gửi gắm ước vọng hạnh phúc, sự hài hòa giữa tầng lớp thống trị và bị trị thời đó.

Ê-kíp thực hiện MV “Tính chuyện trăm năm” đã lấy cảm hứng từ hình ảnh của bức tranh “Đám cưới chuột” nhưng trong một tinh thần mới mẻ, tràn ngập màu sắc của hạnh phúc, tươi vui và dâng đầy nguyện ước cuộc sống bình an, êm ấm cho mỗi đôi lứa.

Đặc biệt, ở đoạn cuối, khi đoàn rước dâu đi qua cổng “Làng hạnh phúc”, toàn bộ hình tượng chuột dần “hóa người”. Chú rể chuột đã “hóa hình” trở thành ca sĩ AnhHI Thanh Cường, cùng cô dâu bước xuống kiệu, dẫn đầu đoàn người trong không khí hân hoan. Đây là điểm nhấn mang tính biểu tượng về tinh thần bảo tồn phát huy truyền thống trong đời sống hôm nay, từ thế giới tranh dân gian bước sang đời sống hiện thực.

MV lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột”. Ảnh: NVCC

Nhà văn, nhà báo Hồ Điệp Thanh Thanh - tác giả kịch bản MV cho biết, cô và ê-kíp quyết định không chỉ tái hiện bức tranh “Đám cưới chuột” mà còn “viết lại” câu chuyện theo tinh thần đương đại, ấm áp, nhân văn và giàu cảm xúc. Bởi lẽ, ê-kíp mong muốn thông qua MV, hình ảnh “Đám cưới chuột” sẽ trở nên gần gũi với giới trẻ hơn, từ đó góp sức nhỏ lan tỏa vẻ đẹp di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ rộng khắp hơn nữa theo ngôn ngữ, góc nhìn, sáng tạo mới, hiện đại.

AnhHI Thanh Cường chia sẻ, anh là khán giả đầu tiên của MV và rất thích tinh thần làm mới của ê-kíp sáng tạo.

AnhHI Thanh Cường dành nhiều tâm huyết cho dự án âm nhạc mới. Ảnh: NVCC

“Tôi hy vọng MV của mình được góp sức lan tỏa vẻ đẹp của tranh dân gian Đông Hồ. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình được sống trong kỷ nguyên công nghệ, nhờ sự phát triển của AI nên mới có cơ hội thực hiện những dự án MV lấy cảm hứng từ văn hóa thuận lợi như những gì chúng tôi đã và đang làm.

Trước đây, tôi và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng ấp ủ nhiều dự án tương tự, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép có thể làm một phim hoạt hình hay dựng kỹ xảo để có một MV như "Tính chuyện trăm năm". Tuy còn vài hạn chế do công nghệ AI vẫn chưa làm trọn vẹn mong muốn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được ra mắt MV này sau ‘Thương câu dân ca’”, AnhHI Thanh Cường bày tỏ.