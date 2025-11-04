Hà Nội

Xã hội

Anh rể lái xe gây tai nạn ở Thái Nguyên rồi bỏ trốn, em vợ đứng ra nhận thay

Nam thanh niên không lái xe, nhưng đã đứng ra nhận trách nhiệm và bồi thường thay anh rể sau vụ tai nạn, nên đã bị phạt 2,5 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa xử phạt 2,5 triệu đồng đối với V.B.K. (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Thái Nguyên), người nhận thay lái xe gây tai nạn về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

a1.png
Lái xe và người đứng ra nhận thay lái xe tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 2/9/2025, tại khu dân cư Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, xe ô tô BKS 30L-834.xx do Đ.T.A. (sinh năm 1993, trú tại TP Hà Nội) điều khiển, trong khi lùi xe từ vỉa hè xuống đường, đã va chạm với xe mô tô BKS 98H1-379.xx do P.Đ.L. (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chở sau N.P.H.L. (sinh năm 2002, trú tại TP. Đà Nẵng). Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với hai xe đang đỗ trên vỉa hè.

Sau khi gây tai nạn, Đ.T.A. rời khỏi hiện trường, đến ngày 8/9 đến cơ quan Công an trình báo. Đáng chú ý, V.B.K. là em vợ của tài xế đã tự nhận là người điều khiển xe gây tai nạn và đứng ra thoả thuận bồi thường thiệt hại nhằm che giấu hành vi của Đ.T.A.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn và va chạm giao thông nói trên do Đ.T.A. lùi xe không quan sát phía sau, vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Đ.T.A. bị xử phạt 42 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chủ xe là P.T.T. bị xử phạt 5 triệu đồng vì giao phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Đ.T.A. điều khiển gây tai nạn. V.B.K. là người nhận thay lái xe, bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân: Mọi hành vi nhận thay, khai báo gian dối, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng sự thật để che giấu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn; báo ngay cho cơ quan công an khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không bỏ trốn hoặc nhờ người khác đứng ra nhận thay.

