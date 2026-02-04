Dinh dưỡng, thực phẩm an toàn giúp phòng virus Nipah hiệu quả

Theo Sở Y tế Hà Nội, virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây từ động vật sang người và lây truyền giữa người với người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus, với tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay, vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Nipah.

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan, việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trong đó có đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hành dinh dưỡng hợp lý là một trong yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Theo Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Thanh Nhàn, dinh dưỡng không chỉ có vai trò duy trì hoạt động sống mà còn góp phần nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus. Trong bối cảnh chưa có biện pháp dự phòng đặc hiệu, việc xây dựng thói quen ăn uống an toàn, khoa học là "lá chắn" cần thiết để mỗi người tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhận định, virus Nipah có mức độ nguy hiểm cao nhưng khả năng lây lan trong cộng đồng thấp. Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Trước hết, người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc "ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm an toàn". Thực phẩm sử dụng hàng ngày phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm soát về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không ăn trái cây có dấu hiệu bị động vật, đặc biệt là dơi hoặc chim, cắn hoặc gặm; không sử dụng các loại thực phẩm nghi ngờ bị nhiễm bẩn.

Người dân cũng cần tránh uống các loại nhựa cây sống, nước ép trái cây chưa được tiệt trùng - đây là những nguồn có nguy cơ mang mầm bệnh. Thực phẩm trước khi ăn phải được nấu chín kỹ, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm cần được vệ sinh sạch sẽ.

Bên cạnh an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng là khuyến cáo quan trọng được Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Thanh Nhàn nhấn mạnh. Mỗi người cần đảm bảo chế độ ăn đầy đủ năng lượng, không bỏ bữa. Khẩu phần ăn hàng ngày nên cân đối giữa các nhóm chất, trong đó chú trọng bổ sung protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu đỗ để giúp cơ thể duy trì và tái tạo tế bào, nâng cao khả năng miễn dịch.

Việc tăng cường rau xanh, trái cây tươi cũng rất cần thiết nhằm cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì hoạt động trao đổi chất và tăng cường khả năng đào thải độc tố.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cần đảm bảo cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Ảnh minh họa/Nguồn vinmec.com

Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Nipah qua đường tiếp xúc, người dân cần tránh tiếp xúc và không sử dụng thực phẩm có nguy cơ nhiễm bẩn. Việc tiếp xúc gần với động vật ốm, động vật hoang dã tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây truyền mầm bệnh. Người dân không nên giết mổ, chế biến động vật khi không có trang bị bảo hộ phù hợp.

Đồng thời, cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi chế biến thực phẩm, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Thanh Nhàn cũng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường. Trong vòng 14 ngày sau khi đi đến hoặc sinh sống tại khu vực có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, nôn, co giật hoặc các biểu hiện bất thường khác, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và theo dõi kịp thời.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah, mỗi người dân là một "pháo đài" bảo vệ sức khỏe cho chính mình và xã hội. Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo, hãy bắt đầu từ những hành động thiết thực, đơn giản như lựa chọn thực phẩm an toàn, ăn uống khoa học và tăng cường dinh dưỡng hợp lý ngay trong từng bữa ăn hàng ngày.