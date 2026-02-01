Lợi ích bất ngờ của cải bẹ xanh cho sức khỏe, phòng ngừa gout

Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cải bẹ xanh còn được gọi là cải đắng, cải cay hay cải canh. Đây là loại rau thuộc họ cải, có tên khoa học Brassica juncea (L.). Loại rau này giàu hàm lượng vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào. Với màu xanh đậm, vị cay nhẹ và hơi đắng, cải bẹ xanh thường được dùng để luộc, nấu canh, xào hoặc ăn kèm trong các món cuốn.

Cải bẹ xanh không chỉ là món rau quen thuộc mà còn là nguồn dưỡng chất quý giá cho cơ thể.

Cải bẹ xanh cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Ảnh minh họa/Internet

Tính kiềm hóa mạnh mẽ

Cơ chế cốt lõi để đào thải acid uric chính là môi trường kiềm. Rau cải bẹ xanh là thực phẩm có tính kiềm cao. Khi đi vào cơ thể, nó giúp trung hòa nồng độ acid trong máu, tạo điều kiện thuận lợi để acid uric tan trong nước tiểu và thoát ra ngoài dễ dàng hơn.

Tác dụng lợi tiểu tự nhiên

Rau cải bẹ xanh chứa hàm lượng nước và chất xơ dồi dào, có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ. Việc đi tiểu thường xuyên và đều đặn giúp thận "lọc sạch" các chất cặn bã, đặc biệt là tinh thể urat, ngăn chặn sự lắng đọng tại khớp.

Cây cải bẹ. Ảnh minh họa/Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Với lượng vitamin C dồi dào kết hợp cùng vitamin A, cải bẹ xanh thúc đẩy sự phát triển của tế bào T (bạch cầu). Đây là “đội quân” tinh nhuệ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng và virus từ môi trường.

Hàm lượng purin cực thấp, tốt cho người bị gout

Người bệnh gút phải kiêng tuyệt đối thực phẩm giàu purin. Rau cải bẹ xanh thuộc nhóm thực phẩm an toàn nhất vì chỉ số purin gần như bằng không, cho phép bệnh nhân có thể ăn hàng ngày mà không lo ngại về việc tăng chỉ số acid uric.

Giàu vitamin K, ngăn ngừa loãng xương

Một trong những điểm nổi bật nhất của cải bẹ xanh là hàm lượng vitamin K vượt trội. Chỉ với một chén rau cải, cơ thể đã nhận được 120% nhu cầu vitamin K mỗi ngày.

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, góp phần giúp ngăn ngừa chảy máu kéo dài. Ngoài ra, vitamin này còn liên quan đến sức khỏe xương khớp vì hỗ trợ gắn kết canxi vào xương, giảm nguy cơ loãng xương. Một số nghiên cứu còn cho thấy, vitamin K có thể góp phần bảo vệ não bộ, hạn chế suy giảm trí nhớ và nguy cơ Alzheimer.

Tốt cho thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Trong cải bẹ xanh có chứa lutein và zeaxanthin - hai carotenoid quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Những hợp chất này hoạt động như bộ lọc tự nhiên, giúp ngăn ánh sáng xanh gây hại và chống lại hiện tượng oxy hóa ở võng mạc.

Bổ sung lutein và zeaxanthin từ rau xanh có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Vì vậy, ăn cải bẹ xanh thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe chung mà còn duy trì thị lực lâu dài.

Cải bẹ xanh là loại rau giàu dinh dưỡng, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, chống lão hóa và hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể gây ra tác hại, đặc biệt với những người có bệnh nền. Để tận dụng trọn vẹn lợi ích và hạn chế rủi ro, bạn nên ăn cải bẹ xanh với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm khác trong khẩu phần hàng ngày.