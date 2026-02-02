Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết, lễ hội 2026

Bộ Y tế khuyến cáo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân năm 2026 và thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2025, tình hình ngộ độc thực phẩm đã giảm về số vụ, số người mắc và số ca tử vong so với năm 2024, cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm lớn liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị; trong đó có trường hợp tử vong do sử dụng thực phẩm từ động, thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, cây, quả rừng, côn trùng, thủy hải sản…

Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của từng địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết và Lễ hội.

Trong đó, cần chú trọng phòng ngừa ngộ độc do nấm độc vào mùa xuân – hè, ngộ độc từ động, thực vật có chứa độc tố tự nhiên và các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp lễ hội.

Ảnh minh họa/Nguồn dantocphattrien.vietnamnet.vn

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào: Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình; Dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người.

Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; công khai thông tin vi phạm và kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Ảnh minh họa/Nguồn thuongtruong.com.vn

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân: Lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, đặc biệt đối với thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương; Chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường; Không thu hái, đánh bắt, kinh doanh và sử dụng các loại động, thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc.

Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, việc tuyên truyền cần được thực hiện bằng hình thức phù hợp, có thể sử dụng tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; phối hợp với ngành Nông nghiệp trong kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông sản và thực phẩm từ rừng tự nhiên; phối hợp với ngành Công Thương trong kiểm soát sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu thủ công, rượu không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng, thuốc và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.