Kinh dị món đặc sản từ loài côn trùng vừa hôi vừa có thể gây mù lòa

Cứ mỗi khi đến tháng 5, những người thích ăn các món ăn độc lạ lại lùng mua bọ xít non về để chế biến. Mặc dù loài côn trùng này gây ám ảnh với mùi hôi nồng và nước tiểu của chúng có thể gây bỏng rát, thậm chí mù lòa nếu chẳng may bắn vào mắt con người, thế nhưng vị ngon của nó khiến một số người bất chấp. Được biết, bọ xít non hiện đang được bán với giá 480.000 đồng/kg nhưng cũng rất khan hàng, không có nhiều để mua. Để bắt được bọ xít non, người dân phải tự chế dụng cụ là những chiếc sào dài 4 - 5m có gắn túi lưới tạo thành vợt. Những con bọ xít non thường bám vào các chùm hoa nhãn, vải, phải sử dụng chiếc sào để rung hoa nhãn, bọ xít sẽ rơi vào túi lưới. Những con rơi ra ngoài phải dùng găng tay để nhặt. Sau khi bắt được bọ xít non, người bán sẽ ngâm nước cho chúng chết và loại bỏ bọt cay, hôi trong cơ thể loài côn trùng này. Xong xuôi, bọ xít sẽ được để ráo nước, bỏ đầu, cánh, rút ruột rồi mới đem đi chế biến thành món ăn. Có nhiều cách để chế biến bọ xít, người thì rang với lá chanh, người lại chỉ muốn chiên vàng cho giòn tan, người đem xào rau, có người lại xào nước măng chua để thêm phần độc đáo. Có nhiều cách chế biến khác nhau nhưng đa số các món ăn đều cho hương vị thơm ngon, bọ xít cũng không còn mùi hôi tanh khó ngửi mà chỉ còn mùi thơm hấp dẫn, gây kích thích những tín đồ ẩm thực. Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng, không phải ai cũng có thể ăn món bọ xít non này, có những người dị ứng khi ăn vào sẽ bị ngộ độc. Các dấu hiệu ngộ độc do ăn bọ xít thường là bồn nôn, nôn mửa, run chân tay, nặng thì co giật, chảy nước dãi, cứng hàm, vật vã, khó thở, ngứa khắp người, để lâu sẽ hôn mê, có thể dẫn đến tử vong. Chính bởi thế, dù bọ xít có là món đặc sản ở một số vùng, Cục ATTP vẫn đưa ra khuyến cáo người dân, tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn. Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn côn trùng. Nếu như có các biểu hiện khác trường sau khi ăn bọ xít non hoặc côn trùng, hãy đến ngay các cơ sở y tế để được khám chữa và điều trị. Bọ xít tên khoa học là Pentatomidae, một họ côn trùng thuộc bộ cánh nửa. Trong họ này có nhiều loài được coi là có hại đối với nông nghiệp khi phá hoại cây trồng.

