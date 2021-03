Độc đáo món thịt băm gói lá nướng kiểu người Thái

Du khách nên ghé qua tỉnh Yên Bái để có thể hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức món thịt băm gói lá nướng của người Thái ngon, hấp dẫn làm mê đắm biết bao khách du lịch. Những món ăn của người Thái được xem là có sự gia công đúng mực về kỹ thuật chế biến, làm nổi bật nét tinh tế và phong vị độc đáo của các món ăn. Phương pháp gói lá trong chế biến món ăn là một ví dụ điển hình. Người Thái có gần 20 món ăn sử dụng phương pháp gói lá, với mục đích làm giảm độ dai và tăng mùi thơm của thịt và hương vị của lá gói; đồng thời, giữ cho vị ngon trong thịt không bị mất đi. Bên cạnh đó, khi được trộn thêm nhiều rau thơm, gia vị sẽ giúp người ăn không bị ngán ngấy. Các món ăn chế biến theo phương pháp gói lá cũng được đánh giá là rất dễ ăn, bổ dưỡng và hợp với khẩu vị của các thành viên trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ. Gói lá là một phương pháp chế biến khá thông dụng trong rất nhiều món ăn. Người Thái thường dùng thêm hạt tiêu rừng (mắc kén) để dậy mùi, hành tươi, hành khô vừa đủ để giữ được sự nguyên chất của thịt lợn. Thịt lợn được ướp khoảng 10 phút rồi cho vào lá rong tươi bọc vài lớp, kép tre nướng trên bếp than hoa. Tiếp đó rửa sạch lá dong, đổ thịt vào, rồi gói lại thành hình vuông như chiếc bánh chưng. Kẹp gói thịt vào hai chiếc nan bằng tre. Lưu ý nên gói từ 2 đến 3 lá dong để khi nướng thịt không bị bung ra. Khi nướng điều chỉnh lửa than sao không quá to vì khi nướng nước thịt hay bị chảy ra làm cháy lá dong. Món thịt băm nướng này cũng không thể nhanh chóng mà ăn được, vì nướng trên than hoa, buộc người nướng phải rất khéo léo để sao cho thịt chín đều, vàng ươm, lớp lá rong chỉ cháy khô bên ngoài. Nướng khoảng 30 phút là thịt sẽ chín. Nếu muốn vỏ bên ngoài hơi cháy có thể nướng to lửa lúc cuối. Khi chín thịt vàng đều, róc lá, mùi thơm của các loại gia vị làm nổi bật lên vị ngọt đậm đà của thịt. Món thịt băm nướng rất đơn giản, ấy vậy mà khi ăn sao ngon kỳ lạ, mùi thơm quyến rũ của những gia vị quyện với vị ngọt của thịt cũng làm hài lòng những du khách khó tính nhất. Du khách nên ghé qua tỉnh Yên Bái để có thể hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức món thịt lợn băm nướng của người Thái ngon, hấp dẫn làm mê đắm biết bao khách du lịch bởi nét đặc sắc trong nền văn hóa ẩm thực rất độc đáo nơi đây. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

