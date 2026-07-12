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AIROC Việt Nam 2026 khởi động, mở sân chơi Robotics quốc tế cho học sinh

Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC Việt Nam 2026 chính thức phát động tại Hà Nội, mở sân chơi ứng dụng AI, IoT và Robotics cho học sinh từ 6-18 tuổi trên toàn quốc

Thiên Trang

Sáng 11/7, Công ty Cổ phần Vì Người Việt (VNV) tổ chức lễ phát động Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC Việt Nam 2026 tại Trung tâm Chuyển đổi số TP Hà Nội. Sự kiện đánh dấu sự khởi động chính thức của mùa giải mới, đồng thời công bố thể lệ, lộ trình thi đấu và định hướng phát triển của một trong những sân chơi STEM dành cho học sinh quy mô toàn quốc.

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Không gian lễ phát động Cuộc thi AIROC Việt Nam 2026 được thiết kế với chủ đề công nghệ, đánh dấu sự khởi động mùa giải Robotics quốc tế dành cho học sinh Việt Nam trong năm 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, Teky, KDI Education, Pythaverse và lãnh đạo nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội. Sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà trường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục STEM và chuyển đổi số trong giáo dục.

Kế thừa hành trình 19 năm của giải đấu Robothon, AIROC 2026 được giới thiệu như một bước chuyển mình khi mở rộng nội dung thi đấu theo hướng gắn với các công nghệ của kỷ nguyên số. Chủ đề năm nay mang tên “Synapse City”, mô phỏng bài toán quản trị đô thị thông minh, nơi các đội thi phải lập trình robot xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và giải quyết các vấn đề môi trường trong không gian đô thị số.

Theo Ban tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là cuộc thi lập trình robot mà còn là môi trường để học sinh tiếp cận hệ sinh thái công nghệ hiện đại gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Digital Twin. Việc kết hợp robot vật lý với nền tảng mô phỏng giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng kiểm thử, tối ưu thuật toán trước khi triển khai trên sa bàn thực tế, qua đó hình thành tư duy giải quyết vấn đề theo cách tiếp cận của các ngành công nghiệp hiện đại.

Cuộc thi dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, được chia thành bốn cấp độ theo độ tuổi và năng lực. Thí sinh sẽ sử dụng robot Leanbot cùng các ngôn ngữ lập trình Blockly, Python hoặc C++, tùy từng bảng đấu. Ở các cấp độ cao hơn, học sinh còn được làm quen với robot Leanbot IoT và các bài toán tích hợp công nghệ Internet vạn vật.

Trong phần thi chính, các đội sẽ tranh tài trực tiếp trên sa bàn mô phỏng đô thị dạng lưới. Robot được lập trình để thực hiện ba nhiệm vụ gồm khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển vật liệu trung hòa và thu hồi mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích. Chuỗi thử thách này giúp học sinh phát triển kỹ năng lập trình, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và phối hợp làm việc nhóm trong môi trường thi đấu thực tế.

AIROC 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai vòng chung kết khu vực tại miền Bắc và miền Nam. Sau đó, các đội có thành tích xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026. Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký từ tháng 7 và kết thúc vào ngày 30/9/2026.

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Hai học sinh đại diện tham gia trình bày tại lễ phát động Cuộc thi AIROC Việt Nam 2026, lan tỏa tinh thần sáng tạo, đam mê công nghệ và khơi dậy hứng thú với Robotics, AI, IoT trong học sinh.

Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn với giải vô địch mỗi bảng lên tới 20 triệu đồng cùng cúp, huy chương và học bổng, AIROC 2026 còn hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng những tài năng công nghệ trẻ. Cuộc thi được kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi với các đội tuyển quốc tế ngay trên sân nhà.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc tổ chức vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội không chỉ mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng Robotics khu vực. Đây cũng được xem là bước đi nhằm thúc đẩy giáo dục STEM gắn với chuyển đổi số, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số trong tương lai.

Đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Vì Người Việt (VNV) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải pháp giáo dục công nghệ và là nhà phân phối độc quyền robot Leanbot cùng hệ sinh thái Pythaverse tại Việt Nam. Sau ba năm tổ chức các sân chơi Robotics, VNV kỳ vọng AIROC 2026 sẽ trở thành bệ phóng để nhiều học sinh Việt Nam tiếp cận công nghệ hiện đại, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và sẵn sàng làm chủ kỷ nguyên số.

#AIROC #Robotics #học sinh #STEM #công nghệ #Việt Nam

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