Người Nhật phát minh ổ cắm giải quyết vấn đề "còn lỗ nhưng hết chỗ"

Công ty Nhật Bản phát minh ra loại ổ cắm có thể gắn ở cả chiều ngang dọc, xử lý vấn đề choáng chiếm không gian của apdaptor.

Sanwa Supply, một công ty điện dụng nhỏ của Nhật Bản, đăng lên trang gọi vốn một chiếc ổ cắm điện. Món đồ tưởng chừng cơ bản, không thể làm mới thêm bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Sản phẩm có thiết kế độc đáo, giúp giải quyết vấn đề cố hữu của các thiết bị thông thường: Ổ còn lỗ nhưng không thể cắm.

Ổ cắm độc đáo của công ty Sanwa. Ảnh: Sanwa.

Chỉ sau thời gian ngắn, Sanwa đã đạt được số tiền cần để thương mại hóa sản phẩm. Ở nền tảng Makuake, công ty thu về 11,32 triệu yên (2 tỷ đồng), gấp 740 lần mục tiêu ban đầu.

Với các loại ổ cắm dài nhiều lỗ, người dùng khi gắn các loại phích đầu lớn hoặc cục sạc thiết bị điện tử sẽ chiếm nhiều vị trí. Do vậy, dù còn vị trí, người dùng lại bức bối vì không thể gắn thêm đồ vào nguồn điện.

Thiết kế độc đáo giúp ổ cắm gắn được nhiều đầu sạc hơn. Ảnh: Sanwa.

Với kết cấu thông minh, ổ cắm của Sanwa có thể ghim vào theo chiều dọc, ngang hoặc ở giữa hai lỗ cắm mà vẫn hoạt động bình thường. Sản phẩm theo có 8 lỗ cắm. Nhưng mỗi vị trí này lại có 4 thay vì 2 khe như thông thường. Nó còn có thể được mở rộng khi 2 lỗ sát nhau có khoảng cách vừa đủ để ghim thêm một phích cắm ở giữa.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng bố trí thêm 2 vị trí sạc USB-A và USB-C như tiêu chuẩn hiện đại. Nó có 2 màu đen và trắng với tùy chọn dây nối 1,5-3 m.

Ổ cắm cũng kèm theo 1 cổng USB Type A và Type C.

Công ty cho biết họ mất 3 năm nghiên cứu từ ý tưởng ban đầu. Vấn đề kỹ thuật cần giải quyết là sắp xếp các tiếp điểm ở mật độ gấp đôi bình thường, nhưng vẫn đảm bảo an toàn điện, tránh chạm, chập hay quá nhiệt.

Ổ cắm này được sinh ra để xử lý những tình huống người dùng gặp phải ở bàn làm việc hay dưới tủ TV, những vị trí vốn cần gắn rất nhiều thiết bị ngoại vi, cục sạc.

Theo công bố, món đồ này đã nhận được chứng nhận an toàn điện của Nhật Bản. Sản phẩm cũng ngừa cháy lan và chống sét. Ổ cắm hiện được bán trên các trang thương mại điện tử với giá 3.600 yên (850.000 đồng).

Món đồ này được chia sẻ lên Reddit và được nhiều người dùng quốc tế đánh giá cao, khen đây là ý tưởng thiên tài. Tuy nhiên, thiết kế của nó chỉ phù hợp với các nước dùng chuẩn cắm hai chấu chân dẹt.

Sản phẩm không thể ứng dụng ở những thị trường dùng phích 3 chấu. Ngoài ra, dạng chân tròn vốn cần nhiều diện tích hơn cũng là thách thức kỹ thuật cho công ty Sanwa khi chuyển đổi.