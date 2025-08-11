Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AI "hô biến" Ran Mori thành mỹ nhân đời thực, fan rần rần

Số hóa

AI "hô biến" Ran Mori thành mỹ nhân đời thực, fan rần rần

Công nghệ AI phục dựng hình ảnh Ran Mori khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Nét đẹp dịu dàng, mạnh mẽ và chân thực khiến nhiều người thốt lên: Shinichi quá may mắn

Thiên Trang (TH)
Hình ảnh Ran Mori do AI phục dựng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Hình ảnh Ran Mori do AI phục dựng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp sắc sảo, pha trộn giữa dịu dàng và cá tính.
Nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp sắc sảo, pha trộn giữa dịu dàng và cá tính.
Đôi mắt to tròn, sống mũi thanh thoát và nụ cười rạng rỡ của Ran được tái hiện hoàn hảo.
Đôi mắt to tròn, sống mũi thanh thoát và nụ cười rạng rỡ của Ran được tái hiện hoàn hảo.
Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Ran khiến fan cảm thấy như cô bước ra từ đời thực.
Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Ran khiến fan cảm thấy như cô bước ra từ đời thực.
Một netizen hào hứng bình luận: "Đây chính là hoa khôi trường Teitan mà tôi mơ mộng suốt tuổi thơ".
Một netizen hào hứng bình luận: "Đây chính là hoa khôi trường Teitan mà tôi mơ mộng suốt tuổi thơ".
Sự phục dựng khiến nhiều người cảm thán về độ "số hưởng" của Shinichi Kudo.
Sự phục dựng khiến nhiều người cảm thán về độ "số hưởng" của Shinichi Kudo.
Hình ảnh này khẳng định vị thế "nữ thần anime" của Ran Mori trong lòng fan.
Hình ảnh này khẳng định vị thế "nữ thần anime" của Ran Mori trong lòng fan.
Dù chỉ là nhân vật hư cấu, Ran vẫn truyền cảm hứng mạnh mẽ suốt hơn 30 năm qua.
Dù chỉ là nhân vật hư cấu, Ran vẫn truyền cảm hứng mạnh mẽ suốt hơn 30 năm qua.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Ran Mori #AI phục dựng #nữ thần anime #hình ảnh thật #fan yêu thích #công nghệ AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT