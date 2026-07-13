Adenovirus tăng gấp 3 lần: Nguy cơ lây chéo tại bể bơi mùa hè

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong những ngày đầu tháng 7/2026, bệnh viện tiếp nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca nhiễm đang tăng nhanh.

Lây nhiễm chéo Adenovirus tại bể bơi công cộng

Các chuyên gia cho biết, Adenovirus là loại virus lưu hành phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè. Đây là giai đoạn trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, đi học bơi, vui chơi tại các khu giải trí và tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây lan cao hơn.

Hình minh họa Bệnh viện Nhi TƯ cung cấp

Virus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Ngoài ra, Adenovirus còn có thể lây qua đường tiêu hóa, qua niêm mạc mắt và mũi khi trẻ tiếp xúc với nguồn nước hoặc bề mặt nhiễm virus nhưng không được vệ sinh đúng cách.

Theo các bác sĩ, những địa điểm tập trung đông trẻ như trường học, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi và đặc biệt là các bể bơi công cộng là môi trường thuận lợi để virus lây lan nếu công tác vệ sinh, khử khuẩn không được thực hiện nghiêm túc.

Một trường hợp đáng chú ý vừa được Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận là nhóm trẻ tham gia học bơi tại một bể bơi công cộng. Trong nhóm gồm 5 trẻ, có tới 4 trẻ bị lây nhiễm chéo Adenovirus, phản ánh nguy cơ lây lan rất lớn trong môi trường nước và không gian sinh hoạt chung nếu không được kiểm soát tốt.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù nước bể bơi được xử lý bằng hóa chất theo quy định có thể góp phần giảm nguy cơ tồn tại của mầm bệnh, song việc trẻ tiếp xúc gần nhau, dùng chung khu vực thay đồ, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân hoặc chạm vào các bề mặt nhiễm virus vẫn có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Đây cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình trong dịp hè, khi nhu cầu cho trẻ học bơi, tham gia các lớp kỹ năng và hoạt động tập thể tăng cao.

Hình minh họa Bệnh viện Nhi TƯ cung cấp

Không chủ quan với các dấu hiệu ban đầu

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, biểu hiện của Adenovirus khá đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh nhiễm virus khác.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), kèm theo rối loạn tiêu hóa như nôn hoặc tiêu chảy.

Đáng lưu ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có biểu hiện sốt cao liên tục và đáp ứng kém với các thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển nặng, gây viêm phổi và phải nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ sốt kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời nhiều triệu chứng đường hô hấp, tiêu hóa và viêm kết mạc. Việc xác định nguyên nhân sớm sẽ giúp theo dõi sát diễn biến và xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Cha mẹ tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi Adenovirus là bệnh do virus gây ra và việc dùng kháng sinh không đúng chỉ định không có tác dụng điều trị, đồng thời có thể làm gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Hình minh họa Bệnh viện Nhi TƯ cung cấp

Khi trẻ đang mắc bệnh hoặc có các triệu chứng như sốt, ho, đau mắt đỏ hay rối loạn tiêu hóa, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm thời không đến bể bơi công cộng, trường học hoặc các khu vui chơi đông người để hạn chế lây lan cho những trẻ khác.

Đối với các trường học, khu vui chơi và bể bơi công cộng, đơn vị quản lý cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, không gian và các bề mặt tiếp xúc; bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ, đồng thời kiểm soát mật độ người tham gia nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Adenovirus có thể lây qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và tiếp xúc với nguồn nước hoặc bề mặt nhiễm virus. Việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và không cho trẻ đang mắc bệnh đến nơi đông người là những biện pháp quan trọng để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

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