Giải trí

Á hậu Tường San đẹp trong trẻo như nàng thơ cổ tích

Kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San luôn khiến công chúng say mê bởi nhan sắc ngọt ngào, thuần khiết.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nguyễn Tường San – nàng Á hậu được yêu mến từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 từ lâu đã ghi dấu trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo và nhẹ nhàng.
Nguyễn Tường San – nàng Á hậu được yêu mến từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 từ lâu đã ghi dấu trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo và nhẹ nhàng.
Sau khi kết hôn và có cuộc sống riêng tư kín đáo, sức hút của cô không những không giảm mà còn tăng lên mạnh mẽ qua những khoảnh khắc xinh đẹp như công chúa.
Sau khi kết hôn và có cuộc sống riêng tư kín đáo, sức hút của cô không những không giảm mà còn tăng lên mạnh mẽ qua những khoảnh khắc xinh đẹp như công chúa.
Tường San được xem là một trong những mỹ nhân hiếm hoi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết.
Tường San được xem là một trong những mỹ nhân hiếm hoi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết.
Những bức hình cô chia sẻ trên mạng xã hội thường là ảnh mặt mộc hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ, song làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn của cô vẫn khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa.
Những bức hình cô chia sẻ trên mạng xã hội thường là ảnh mặt mộc hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ, song làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn của cô vẫn khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa.
Nhiều khoảnh khắc mặt mộc của Tường San thậm chí còn "gây bão", thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
Nhiều khoảnh khắc mặt mộc của Tường San thậm chí còn “gây bão”, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
Đặc biệt, mỗi lần người đẹp diện trang phục trắng tinh khôi, nhất là chất liệu ren hoặc voan nhẹ, nét đẹp của cô lại càng tỏa sáng.
Đặc biệt, mỗi lần người đẹp diện trang phục trắng tinh khôi, nhất là chất liệu ren hoặc voan nhẹ, nét đẹp của cô lại càng tỏa sáng.
Sự kết hợp giữa làn da trong trẻo và dáng vẻ thanh thoát khiến cô được ví như "thần tiên tỷ tỷ" bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Sự kết hợp giữa làn da trong trẻo và dáng vẻ thanh thoát khiến cô được ví như “thần tiên tỷ tỷ” bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, phong cách thời trang của Tường San cũng chinh phục giới trẻ.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, phong cách thời trang của Tường San cũng chinh phục giới trẻ.
Cô ưu ái những thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính, màu sắc nhã nhặn, thể hiện sự tinh tế và thanh lịch.
Cô ưu ái những thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính, màu sắc nhã nhặn, thể hiện sự tinh tế và thanh lịch.
"Đẹp tự nhiên nhưng đẳng cấp" là phong cách xuyên suốt tạo nên dấu ấn hình ảnh của Á hậu Tường San. Ảnh: FB Nguyễn Tường San
“Đẹp tự nhiên nhưng đẳng cấp” là phong cách xuyên suốt tạo nên dấu ấn hình ảnh của Á hậu Tường San. Ảnh: FB Nguyễn Tường San
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Á hậu Tường San #Á hậu Tường San gợi cảm #chồng Á hậu Tường San #á hậu nguyễn tường san

