Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy “xả ảnh” lãng mạn sau màn cầu hôn ngọt ngào

Giải trí

MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy “xả ảnh” lãng mạn sau màn cầu hôn ngọt ngào

Sau màn cầu hôn, MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) và bạn trai là cầu thủ Phạm Đức Huy chia sẻ loạt ảnh du lịch Hàn Quốc đầy lãng mạn. 

Thiên Anh
Sau màn cầu hôn gây bùng nổ mạng xã hội thời gian gần đây, MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) và bạn trai – cầu thủ Phạm Đức Huy – tiếp tục khiến người hâm mộ “tan chảy” khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Hàn Quốc đầy lãng mạn.
Sau màn cầu hôn gây bùng nổ mạng xã hội thời gian gần đây, MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) và bạn trai – cầu thủ Phạm Đức Huy – tiếp tục khiến người hâm mộ “tan chảy” khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Hàn Quốc đầy lãng mạn.
Cặp đôi tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ngay sau khi chính thức đính hôn, như một cách ghi dấu thời điểm đáng nhớ trong chuyện tình đẹp nhiều năm gắn bó.
Cặp đôi tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ngay sau khi chính thức đính hôn, như một cách ghi dấu thời điểm đáng nhớ trong chuyện tình đẹp nhiều năm gắn bó.
Những bức ảnh cho thấy cặp đôi dạo bước giữa khung cảnh lá đỏ rực rỡ, không gian nhuộm màu lãng mạn đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc. MC Mù Tạt xuất hiện nổi bật với mái tóc đỏ nâu, thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và phong cách thanh lịch.
Những bức ảnh cho thấy cặp đôi dạo bước giữa khung cảnh lá đỏ rực rỡ, không gian nhuộm màu lãng mạn đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc. MC Mù Tạt xuất hiện nổi bật với mái tóc đỏ nâu, thần thái rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và phong cách thanh lịch.
Khung hình mùa đông khi cặp đôi khoác áo phao trắng, đứng dưới những tán cây đỏ mùa cuối năm. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên bức ảnh đầy chất thơ. Mù Tạt nép vào bạn trai, cả hai rạng rỡ giữa khung cảnh yên bình.
Khung hình mùa đông khi cặp đôi khoác áo phao trắng, đứng dưới những tán cây đỏ mùa cuối năm. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên bức ảnh đầy chất thơ. Mù Tạt nép vào bạn trai, cả hai rạng rỡ giữa khung cảnh yên bình.
Chuyến đi còn có khoảnh khắc lãng mạn khi cả hai đứng dưới tán rừng thông, chung chiếc ô giữa tiết trời se lạnh. Cảnh sắc vàng nâu của mặt đất hòa cùng màu xám của trang phục giúp tổng thể khung hình trở nên hài hòa và đầy cảm xúc.
Chuyến đi còn có khoảnh khắc lãng mạn khi cả hai đứng dưới tán rừng thông, chung chiếc ô giữa tiết trời se lạnh. Cảnh sắc vàng nâu của mặt đất hòa cùng màu xám của trang phục giúp tổng thể khung hình trở nên hài hòa và đầy cảm xúc.
MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy vốn là những gương mặt được công chúng yêu mến trong hai lĩnh vực khác nhau – truyền hình và bóng đá. Cả hai từng là bạn bè thân thiết trước khi chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.
MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy vốn là những gương mặt được công chúng yêu mến trong hai lĩnh vực khác nhau – truyền hình và bóng đá. Cả hai từng là bạn bè thân thiết trước khi chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.
Màn cầu hôn mới đây càng khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi Phạm Đức Huy chuẩn bị không gian lãng mạn để gửi lời đề nghị gắn bó trọn đời. Mù Tạt xúc động nhận lời trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ.
Màn cầu hôn mới đây càng khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi Phạm Đức Huy chuẩn bị không gian lãng mạn để gửi lời đề nghị gắn bó trọn đời. Mù Tạt xúc động nhận lời trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ.
Chuyến du lịch Hàn Quốc sau đó được xem là “kỳ nghỉ ngọt ngào” đánh dấu bước ngoặt mới: từ người yêu trở thành vị hôn phu – hôn thê. Các bức ảnh đong đầy tình cảm của họ lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước chuyện tình đáng yêu này.
Chuyến du lịch Hàn Quốc sau đó được xem là “kỳ nghỉ ngọt ngào” đánh dấu bước ngoặt mới: từ người yêu trở thành vị hôn phu – hôn thê. Các bức ảnh đong đầy tình cảm của họ lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước chuyện tình đáng yêu này.
Trong khi Phạm Đức Huy ghi dấu ấn với sự nghiệp sân cỏ, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và tính cách hài hước, thì Mù Tạt gây thiện cảm với lối dẫn duyên dáng, năng lượng tích cực và nét đẹp ngọt ngào. Sự kết hợp giữa họ tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa tài năng, vừa hòa hợp.
Trong khi Phạm Đức Huy ghi dấu ấn với sự nghiệp sân cỏ, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và tính cách hài hước, thì Mù Tạt gây thiện cảm với lối dẫn duyên dáng, năng lượng tích cực và nét đẹp ngọt ngào. Sự kết hợp giữa họ tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa tài năng, vừa hòa hợp.
Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là điểm bắt đầu cho hành trình mới tràn đầy yêu thương và bền vững của MC Mù Tạt và Phạm Đức Huy.
Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là điểm bắt đầu cho hành trình mới tràn đầy yêu thương và bền vững của MC Mù Tạt và Phạm Đức Huy.
Thiên Anh
#Cầu hôn lãng mạn #MC Mù Tạt và Phạm Đức Huy #Chuyện tình cầu thủ và MC #Ảnh du lịch Hàn Quốc #Hạnh phúc sau cầu hôn #MC Mù Tạt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT