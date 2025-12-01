Hà Nội

Hot face sao Việt: Võ Hạ Trâm trở lại tập luyện sau thời gian chạy show

Giải trí

Võ Hạ Trâm quay trở lại tập luyện sau quãng thời gian chạy show. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe dáng đồng hồ cát trong bộ ảnh mới. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 1/12: Ca sĩ Võ Hạ Trâm quay trở lại tập luyện sau quãng thời gian chạy show. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe dáng đồng hồ cát trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Gia đình ca sĩ Đoan Trang nghỉ dưỡng ở Hội An. Ảnh: FB Doan Trang
Thúy Diễm được khen đẹp đôi bên bạn diễn Trương Minh Thảo kém cô 11 tuổi. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Con gái Nhật Kim Anh được mẹ cho đội khăn rằn, mặc đồ bà ba. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Diễn viên Quỳnh Lương nói cô thấy như bị 'đâm vào tim' khi đọc bình luận chê mình già như 45 tuổi sau khi sinh em bé thứ hai ở tuổi 30. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Ngọc Quyên đưa mẹ và con trai đi săn hàng giảm giá dịp Black Friday kết hợp tận hưởng không khí Giáng sinh sớm ở Mỹ. Ảnh: FB Ngoc Quyen
Ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB My Tam
