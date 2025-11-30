Lan Khuê diện váy nóng bỏng “đốt cháy” đại nhạc hội Thượng Hải

Hà Nội

Giải trí

Tại đại nhạc hội ở Thượng Hải, “mẹ một con” Lan Khuê khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi khoe phong độ sắc vóc đỉnh cao cùng phong cách thời trang táo bạo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh ghi lại Lan Khuê chọn diện mẫu váy ôm sát cúp ngực, độ dài ngắn cũn, giúp tôn triệt để đường cong và đôi chân dài trứ danh.
Chi tiết viền lông tinh nghịch trên váy tạo điểm nhấn thú vị, kết hợp cùng mũ lông và tất lưới gợi cảm mang lại tổng thể vừa táo bạo, vừa thời thượng của Lan Khuê.
Dù “lên đồ” theo phong cách sexy cá tính, nữ siêu mẫu vẫn giữ được sự tinh tế vốn có, khoe vòng eo săn chắc và vòng 1 lấp ló nhẹ nhàng, đủ cuốn hút mà không phô trương.
Với vóc dáng chuẩn chỉnh và kỹ năng phối đồ đẳng cấp, mỹ nhân sinh năm 1992 luôn dễ dàng “cân đẹp” mọi kiểu trang phục.
Lan Khuê từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao Vbiz sở hữu gout thời trang hiện đại, sang trọng và luôn bắt kịp xu hướng.
Dù đã trở thành dâu hào môn và bận rộn với thiên chức làm mẹ, phong độ thời trang của cô vẫn không hề thuyên giảm.
Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn hay ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, người đẹp đều gây chú ý bởi cách chọn đồ chỉn chu, hiện đại và đầy khí chất.
Lan Khuê luôn biết cách khai thác triệt để lợi thế hình thể để tạo nên diện mạo nổi bật.
Chính sự tự tin, tinh tế và gout thẩm mỹ hiện đại đã giúp Lan Khuê luôn đẹp và “chiến” trong mọi khung hình.
Lan Khuê, 33 tuổi, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, vào top 11 Miss World 2015. Cô kết hôn với Việt kiều Canada - John Tuấn Nguyễn - năm 2018 và sinh con trai một năm sau đó.
