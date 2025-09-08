Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau đầu, tăng huyết áp, cụ bà 90 tuổi bị túi phình mạch não lớn

Túi phình mạch não phát triển đủ lớn sẽ gây chèn ép mô não hoặc dây thần kinh lân cận gây nên các triệu chứng: Đau đầu, tê một bên người, rối loạn thị giác.

Thúy Nga

Nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân 90 tuổi. Đây là trường hợp can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ cao tuổi nhất được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhân là cụ bà L., 90 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ, được người nhà đưa đến bệnh viện lúc 7h ngày 16/8/2025 trong tình trạng huyết áp cao (180/90 mmHg), đau đầu, nói chuyện khó nghe. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não cũ. Bệnh nhân được nhập viện khoa Đột quỵ để theo dõi và điều trị.

tui-phinh-3.jpg
tui-phinh-2.jpg
Hình ảnh túi phình trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy nhiều tổn thương cũ vùng não, túi phình đoạn gốc động mạch cảnh trong - thông sau bên trái, kích thước 9,2mm x 12mm, túi phình đang phát triển qua thời gian theo dõi (nguy cơ vỡ trong 5 năm khoảng 17.8%, ước lượng theo thang điểm PHASE 12 điểm ).

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và dựa trên các khuyến cáo, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp quyết định tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết.

tui-phinh-9.jpg
Ê-kíp can thiệp thành công sau 45 phút.

Ca can thiệp do BS.CKII. Trần Công Khánh, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê-kíp thực hiện. Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình và tiến hành thả 04 vòng xoắn kim loại (coils) vào trong lòng túi phình. Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận: túi phình được tắc gần hoàn toàn, dòng máu lưu thông ổn định.

Sau 45 phút, thủ thuật hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Đột quỵ tiếp tục theo dõi.

Đến ngày 4/9/2025, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.

tui-phinh-4.jpg
Túi phình được nút thành công - Ảnh BVCC

Hiểm họa thầm lặng từ túi phình mạch não

Phình động mạch não là tình trạng khá thường gặp, được tìm thấy khoảng 3,2% (1,9- 5,2%) dân số trên thế giới và tỷ lệ ngày càng tăng nhờ sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) mạch não, trong đó túi phình động mạch thông sau là những túi phình xuất hiện tại vị trí xung quanh gốc của động mạch thông sau, là một trong ba dạng túi phình động mạch não thường gặp nhất của hệ tuần hoàn trước trong đa giác Willis.

Đối với túi phình mạch máu não chưa vỡ, thông thường sẽ không có triệu chứng, một khi túi phình phát triển đủ lớn sẽ gây chèn ép mô não hoặc dây thần kinh lân cận gây nên các triệu chứng: Đau đầu (đặc biệt là đau vùng trên hoặc sau mắt), tê một bên người, rối loạn thị giác.

Tuy nhiên, khi bị túi phình bị vỡ thì tỷ lệ tử vong hoặc di chứng rất cao.

tui-phinh-5.jpg
Kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

BS.CKII Trần Công Khánh chia sẻ, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân đã 90 tuổi, độ tuổi cao, nhiều bệnh nền, khó khăn trong việc quyết định thực hiện thủ thuật can thiệp túi phình mạch não.

TS.BS Hà Tấn Đức trưởng khoa Đột quỵ thông tin, túi phình mạch máu não chưa vỡ chủ yếu điều trị nội khoa và theo dõi, chỉ can thiệp những túi phình có nguy cơ vỡ cao.

Hiện nay, có nhiều phương pháp can thiệp như đặt stent chuyển dòng chảy, thả vòng xoắn vào túi phình, hoặc kẹp clip túi phình. Các bác sĩ sẽ dựa trên vị trí, hình thái túi phình, tình trạng nội khoa của bệnh nhân để lựa chọn phương pháp can thiệp thích hợp.

Với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, mang lại cơ hội sống cho người dân miền Tây ngay tại địa phương, không cần phải chuyển lên tuyến trên.

#phình động mạch não #nút túi phình mạch não #can thiệp nội mạch túi phình #đột quỵ do vỡ túi phình #phim chụp mạch não #điều trị túi phình cao tuổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đang khỏe mạnh bỗng đau đầu, hôn mê vì vỡ túi phình động mạch não

Túi phình động mạch não - bệnh lý âm thầm tiến triển nhưng lại có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Đang khỏe mạnh phút chốc đứng trước nguy cơ tử vong

Một cơn đau đầu đột ngột đã khiến cho người phụ nữ khoẻ mạnh nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ và phải phẫu thuật cấp cứu vì vỡ túi phình động mạch não. Đây là một bệnh lý âm thầm tiến triển nhưng lại có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thỉnh thoảng đau đầu không ngờ dị dạng túi phình sắp vỡ

Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột nhưng hoàn toàn có thể dự phòng nếu được phát hiện sớm các bất thường của mạch máu não.

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent chuyển dòng can thiệp điều trị phình mạch máu não, ngăn ngừa đột quỵ cho người bệnh 33 tuổi.

Đau đầu không ngờ phình động mạch dọa vỡ nguy cơ tử vong

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Can thiệp qua da điều trị hẹp eo động mạch chủ cho bệnh nhi 3 tuổi

Khoảng 20% trẻ nhỏ nhập viện vì suy tim là do hẹp eo động mạch chủ. Nếu không được chữa trị kịp thời, hẹp eo động mạch chủ sẽ dẫn đến thiếu máu, tăng huyết áp, phình và vỡ mạch não, suy tim, tăng áp lực động mạch phổi…

Ngày 20/3, khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành điều trị thành công một ca tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ kết hợp còn ống động mạch bằng phương pháp can thiệp qua da.

Theo đó, bệnh nhi được tiến hành triển khai kỹ thuật can thiệp này là bệnh nhi K.P.T (37 tháng tuổi, trú tại Kỳ Sơn). Trẻ được phát hiện bệnh tim bẩm sinh cách đây hơn 1 năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện đưa trẻ đi chữa trị. Đợt này, trẻ ăn uống kém, mệt mỏi, ít chơi, ho nhiều. Gia đình đưa trẻ tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.