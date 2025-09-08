Đau đầu, tăng huyết áp, cụ bà 90 tuổi bị túi phình mạch não lớn

Nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân 90 tuổi. Đây là trường hợp can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ cao tuổi nhất được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhân là cụ bà L., 90 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ, được người nhà đưa đến bệnh viện lúc 7h ngày 16/8/2025 trong tình trạng huyết áp cao (180/90 mmHg), đau đầu, nói chuyện khó nghe. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não cũ. Bệnh nhân được nhập viện khoa Đột quỵ để theo dõi và điều trị.

Hình ảnh túi phình trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy nhiều tổn thương cũ vùng não, túi phình đoạn gốc động mạch cảnh trong - thông sau bên trái, kích thước 9,2mm x 12mm, túi phình đang phát triển qua thời gian theo dõi (nguy cơ vỡ trong 5 năm khoảng 17.8%, ước lượng theo thang điểm PHASE 12 điểm ).

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và dựa trên các khuyến cáo, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, ê-kíp quyết định tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết.

Ê-kíp can thiệp thành công sau 45 phút.

Ca can thiệp do BS.CKII. Trần Công Khánh, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê-kíp thực hiện. Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình và tiến hành thả 04 vòng xoắn kim loại (coils) vào trong lòng túi phình. Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận: túi phình được tắc gần hoàn toàn, dòng máu lưu thông ổn định.

Sau 45 phút, thủ thuật hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Đột quỵ tiếp tục theo dõi.

Đến ngày 4/9/2025, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.

Túi phình được nút thành công - Ảnh BVCC

Hiểm họa thầm lặng từ túi phình mạch não

Phình động mạch não là tình trạng khá thường gặp, được tìm thấy khoảng 3,2% (1,9- 5,2%) dân số trên thế giới và tỷ lệ ngày càng tăng nhờ sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) mạch não, trong đó túi phình động mạch thông sau là những túi phình xuất hiện tại vị trí xung quanh gốc của động mạch thông sau, là một trong ba dạng túi phình động mạch não thường gặp nhất của hệ tuần hoàn trước trong đa giác Willis.

Đối với túi phình mạch máu não chưa vỡ, thông thường sẽ không có triệu chứng, một khi túi phình phát triển đủ lớn sẽ gây chèn ép mô não hoặc dây thần kinh lân cận gây nên các triệu chứng: Đau đầu (đặc biệt là đau vùng trên hoặc sau mắt), tê một bên người, rối loạn thị giác.

Tuy nhiên, khi bị túi phình bị vỡ thì tỷ lệ tử vong hoặc di chứng rất cao.

Kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

BS.CKII Trần Công Khánh chia sẻ, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân đã 90 tuổi, độ tuổi cao, nhiều bệnh nền, khó khăn trong việc quyết định thực hiện thủ thuật can thiệp túi phình mạch não.

TS.BS Hà Tấn Đức trưởng khoa Đột quỵ thông tin, túi phình mạch máu não chưa vỡ chủ yếu điều trị nội khoa và theo dõi, chỉ can thiệp những túi phình có nguy cơ vỡ cao.

Hiện nay, có nhiều phương pháp can thiệp như đặt stent chuyển dòng chảy, thả vòng xoắn vào túi phình, hoặc kẹp clip túi phình. Các bác sĩ sẽ dựa trên vị trí, hình thái túi phình, tình trạng nội khoa của bệnh nhân để lựa chọn phương pháp can thiệp thích hợp.