Phát hiện u thần kinh nội tiết trực tràng nhờ nội soi

Bệnh nhân H.T (sinh năm 1984, xã Tam Dương) đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sau khoảng 2 tháng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đau vùng chậu kèm rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm đại tràng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa bằng công nghệ NBI. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận niêm mạc đại tràng xuống và đại tràng góc lách xung huyết. Đáng chú ý, tại trực tràng phát hiện một khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt.

Sau khi tiến hành lấy mẫu làm giải phẫu bệnh, kết quả cho thấy bệnh nhân mắc u Carcinoid trực tràng.

Hình ảnh khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt trên nội soi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã thực hiện nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD). Phương pháp này giúp loại bỏ triệt để tổn thương, bảo tồn toàn vẹn trực tràng cho người bệnh, đồng thời giúp bệnh nhân tránh phải phẫu thuật xâm lấn.

Mẫu bệnh phẩm sau khi cắt được gửi làm giải phẫu bệnh và xác định là u Carcinoid trực tràng, các diện cắt không còn tế bào u.

Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, được theo dõi sau can thiệp tại viện và hẹn tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Theo BSCKI Nguyễn Thành Công, Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, u thần kinh nội tiết (u Carcinoid) là khối u xuất phát từ các tế bào thần kinh nội tiết. Loại u này có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt…, tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là ở đường tiêu hóa.

Đây là dạng ung thư tiến triển chậm và thường ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng, vì vậy nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người bệnh đi nội soi tiêu hóa.

Tuy tiến triển chậm, nhưng u Carcinoid vẫn có nguy cơ di căn, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe. Rất may, trong trường hợp này, bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm và can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, ợ chua, đau bụng, rối loạn đại tiện, sút cân không rõ nguyên nhân…, người dân nên đến cơ sở y tế để thăm khám sớm, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm như ung thư đường tiêu hóa.

