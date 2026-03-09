Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phát hiện u thần kinh nội tiết trực tràng nhờ nội soi

Loại u này có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt…, tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là ở đường tiêu hóa.

Thúy Nga

Bệnh nhân H.T (sinh năm 1984, xã Tam Dương) đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sau khoảng 2 tháng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đau vùng chậu kèm rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm đại tràng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa bằng công nghệ NBI. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận niêm mạc đại tràng xuống và đại tràng góc lách xung huyết. Đáng chú ý, tại trực tràng phát hiện một khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt.

Sau khi tiến hành lấy mẫu làm giải phẫu bệnh, kết quả cho thấy bệnh nhân mắc u Carcinoid trực tràng.

dau-bung.jpg
Hình ảnh khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt trên nội soi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã thực hiện nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD). Phương pháp này giúp loại bỏ triệt để tổn thương, bảo tồn toàn vẹn trực tràng cho người bệnh, đồng thời giúp bệnh nhân tránh phải phẫu thuật xâm lấn.

Mẫu bệnh phẩm sau khi cắt được gửi làm giải phẫu bệnh và xác định là u Carcinoid trực tràng, các diện cắt không còn tế bào u.

Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, được theo dõi sau can thiệp tại viện và hẹn tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Theo BSCKI Nguyễn Thành Công, Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, u thần kinh nội tiết (u Carcinoid) là khối u xuất phát từ các tế bào thần kinh nội tiết. Loại u này có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt…, tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là ở đường tiêu hóa.

Đây là dạng ung thư tiến triển chậm và thường ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng, vì vậy nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người bệnh đi nội soi tiêu hóa.

Tuy tiến triển chậm, nhưng u Carcinoid vẫn có nguy cơ di căn, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe. Rất may, trong trường hợp này, bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm và can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, ợ chua, đau bụng, rối loạn đại tiện, sút cân không rõ nguyên nhân…, người dân nên đến cơ sở y tế để thăm khám sớm, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm như ung thư đường tiêu hóa.

>>> Mời quý độc giả xem video: Hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo ra giả người thật phải dán nhãn nhận biết.

#U thần kinh nội tiết trực tràng #Chẩn đoán và điều trị u Carcinoid #Phát hiện sớm ung thư tiêu hóa #Kỹ thuật nội soi cắt bỏ u #Nguy cơ di căn u Carcinoid #Triệu chứng và dấu hiệu bệnh lý tiêu hóa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống người bệnh 69 tuổi nhờ phẫu thuật khối u lớn sau phúc mạc

Phẫu thuật u sau phúc mạc kích thước lớn luôn được xếp vào nhóm phẫu thuật khó, bởi khối u thường nằm sâu, bám sát hoặc đè đẩy các mạch máu lớn...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống người bệnh cao tuổi nhờ phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn sau phúc mạc.

Người bệnh nữ 69 tuổi (Hải Phòng) được chẩn đoán u sau phúc mạc kích thước khoảng 20cm. Trước đó, người bệnh đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng và sau đó quyết định chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được điều trị chuyên sâu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại bỏ nguy cơ liệt mặt nhờ máy dò thần kinh khi mổ u tuyến nước bọt

Chỉ một tổn thương nhỏ trong quá trình bóc tách u tuyến nước bọt cũng có thể gây méo miệng, liệt mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và thẩm mỹ.

Nỗi sợ liệt mặt sau mổ khiến nhiều bệnh nhân u tuyến nước bọt mang tai chấp nhận sống chung với khối u suốt nhiều năm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của máy dò thần kinh thế hệ mới, giúp lấy trọn khối u và bảo tồn tuyến mang tai cho người bệnh.

Mang u nhiều năm không dám phẫu thuật vì sợ liệt mặt

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới