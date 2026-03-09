Phẫu thuật thành công lấy dị vật chai nhựa trong trực tràng bệnh nhân

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa đã kịp thời phẫu thuật lấy dị vật chai nhựa 20 cm kẹt sâu trong trực tràng bệnh nhân.

Đau dữ dội, nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng nặng

Vào viện với cơn đau rát dữ dội vùng hậu môn, người đàn ông được xác định có một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng.

Dị vật tiềm ẩn nguy cơ gây thủng ruột và nhiễm trùng nặng nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật lấy dị vật, kịp thời ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, bảo toàn sức khỏe cho người bệnh.

Theo khai thác bệnh sử, trước đó người bệnh tự đưa dị vật vào hậu môn nhưng không thể lấy ra. Sau hai ngày, cơn đau bụng tăng dần, lan xuống vùng hậu môn kèm tiểu buốt, tiểu rát. Khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng, anh đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa để thăm khám.

Hình ảnh X-Quang thấy chai nhựa trong trực tràng - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết, qua thăm khám và chụp X-quang, chúng tôi xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng, không thể lấy bằng thủ thuật thông thường. Ê-kíp đã tiến hành gây tê tủy sống, nong hậu môn và cẩn trọng lấy dị vật ra ngoài.

Rất may, dị vật chưa gây thủng trực tràng, chỉ gây xây xát niêm mạc. Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi, điều trị kháng sinh và chăm sóc hậu phẫu. Tình trạng hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Nhiều biến chứng đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời

BS.CKII. Nguyễn Vũ An phân tích, ống hậu môn và trực tràng là đoạn cuối của đường tiêu hóa. Vùng này có nhiều mạch máu, nhiều vi khuẩn nhưng thành ruột lại khá mỏng và dễ tổn thương. Khi một dị vật không phù hợp được đưa vào sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Một biến chứng thường gặp là tắc ruột, xảy ra khi dị vật đi sâu vào ống tiêu hóa và bị mắc kẹt, làm cản trở quá trình lưu thông. Người bệnh có thể xuất hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói, chướng bụng. Nếu không được xử lý kịp thời, áp lực tăng cao trong lòng ruột có thể gây thủng ruột, dẫn đến viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết – những tình trạng đe dọa tính mạng.

Ê - kíp phẫu thuật lấy dị vật chai nhựa cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bên cạnh đó, các vật dụng không an toàn còn có thể làm trầy xước, rách niêm mạc và tổn thương cơ vòng hậu môn, gây chảy máu nhiều, thậm chí để lại di chứng lâu dài như suy giảm chức năng cơ vòng.

Nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao, bao gồm áp xe hậu môn hoặc nhiễm khuẩn lan rộng toàn thân, đặc biệt khi dị vật không đảm bảo vệ sinh hoặc bị kẹt trong thời gian dài.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những sự cố này còn tác động tiêu cực đến tâm lý, gây cảm giác xấu hổ, lo lắng và có thể làm giảm chất lượng đời sống tình dục về sau.

Các bác sĩ chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khuyến cáo, trong quá trình cấp cứu và điều trị, các bác sĩ đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp dị vật hậu môn – trực tràng như chai lọ, nắp chai, ống nhựa, que gỗ, thậm chí rau củ có kích thước lớn. Đa phần đây là các vật trơn, cứng, không có thiết kế chặn an toàn nên rất dễ trượt sâu vào trực tràng, gây khó khăn trong việc lấy ra bằng các phương pháp thông thường.

Khi dị vật đã mắc kẹt, người bệnh hầu như không thể tự xử lý. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại hoặc xấu hổ, không ít trường hợp cố gắng can thiệp tại nhà, vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương nặng nề và làm chậm trễ thời điểm can thiệp y tế.

"Để hạn chế rủi ro, người dân cần tuyệt đối tránh đưa vào cơ thể các vật dụng không chuyên dụng, đặc biệt là chai, lọ hoặc đồ vật tự chế. Nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm hỗ trợ, nên lựa chọn loại được thiết kế chuyên biệt, có nguồn gốc rõ ràng và chất liệu an toàn cho cơ thể. Khi xảy ra sự cố, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và xử trí đúng cách, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, bác sĩ BS.CKII. Nguyễn Vũ An khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem video: Tài xế quay phim gây áp lực với cảnh sát giao thông nhưng lại lộ vi phạm nghiêm trọng.