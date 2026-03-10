Phải cắt tử cung sau hút thai vì chửa trứng ác tính

Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nữ 52 tuổi, một trường hợp thai nghén nguy cơ cao ở độ tuổi lớn.

Đau bụng sau hút thai không ngờ chửa trứng ác tính

Theo người bệnh, trước đó bệnh nhân phát hiện có thai và đã thực hiện hút buồng tử cung tại một cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, sau thủ thuật khoảng hơn 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện đau bụng kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Khi xét nghiệm kiểm tra, chỉ số Beta HCG tăng cao bất thường, nghi ngờ biến chứng sau thai nghén nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc để thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh lý nguyên bào nuôi – choriocarcinoma (chửa trứng ác tính), một bệnh lý sản khoa nguy hiểm có thể tiến triển nhanh nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ nhằm loại bỏ tổn thương và kiểm soát nguy cơ bệnh tiến triển.

Ca phẫu thuật được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp nội soi, không cần mổ mở. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và đang hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Ưu điểm của phẫu thuật nội soi cắt tử cung

Ít xâm lấn: Vết mổ nhỏ, hạn chế tổn thương mô.

Ít đau sau mổ, giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau.

Ít biến chứng, giảm nguy cơ nhiễm trùng so với mổ mở.

Hồi phục nhanh, người bệnh có thể vận động sớm.

Thời gian nằm viện ngắn, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Tính thẩm mỹ cao, hầu như không để lại sẹo lớn trên thành bụng.

Việc áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại giúp người bệnh, đặc biệt là những trường hợp lớn tuổi và có nguy cơ cao, được điều trị an toàn, hiệu quả và hồi phục nhanh hơn so với phương pháp mổ mở truyền thống.

Loại ung thư dễ di căn

BSCK II Nguyễn Thị Minh Tuyết, Trưởng Khoa Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park cho biết, chửa trứng là một trong những nguyên nhân gây sảy thai hay gặp, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời chửa trứng có thể tiến triển thành chửa trứng ác tính và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sản phụ.

Theo BSCK II Nguyễn Thị Minh Tuyết, chửa trứng đa số là lành tính, khi đó thai trứng nằm trong lòng tử cung. Chửa trứng ác tính hay còn gọi là ung thư tế bào nuôi là khi mô thai trứng xâm lấn vào trong cơ tử cung, gây nên các hậu quả nghiêm trọng như gây thủng tử cung, chảy máu, xâm lấn ra các tạng xung quanh tử cung trong tiểu khung và ổ bụng, hoặc di căn xa (như đến âm đạo, phổi, não...) tạo những khối u ác tính.

Nguyên nhân chính xác của chửa trứng cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, tuy nhiên đã có nhiều bằng chứng cho thấy là do sự bất thường trong quá trình thụ tinh, dẫn đến các bất thường của bộ nhiễm sắc thể.

Các yếu tố thuận lợi của chửa trứng: Sản phụ trên 40 tuổi hoặc dưới 20 tuổi; Mang thai nhiều lần; Sản phụ có bất thường ở tử cung như các khối u, ung thư tử cung, sẹo tử cung; Sản phụ có mức sống thấp, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ như thiếu sắt, acid folic, vitamin A..

Các yếu tố làm tăng nguy cơ chửa trứng bình thường thành chửa trứng ác tính như: Nồng độ quá cao của β-HCG); Khối u lớn ở tử cung; Nang buồng trứng lớn hơn 6 cm trong mang thai; Có biểu hiện tiền sản giật: Tăng huyết áp, protein niệu; Nghén nặng khi mang thai; Tuyến giáp to hoặc biểu hiện cường giáp; Chảy máu nhiều, thiếu máu nặng.

Các biểu hiện của chửa trứng ác tính:

Biểu hiện thể hiện đang có thai: Tắt kinh, nghén và xét nghiệm beta HCG tăng cao; Nghén: Thường nghén rất nặng, nôn nhiều, ăn vào lại nôn, nôn ra mật xanh, mật vàng, người gầy sút.

Biểu hiện thai bất thường: Tử cung to không tương xứng với tuổi thai, có trường hợp chửa trứng mới 2-3 tháng mà tử cung đã to như người có thai bình thường 5- 6 tháng; Không thấy thai máy.

Ra máu âm đạo: Hay xảy ra từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 16 của thai kỳ, máu đen hoặc đỏ, dai dẳng, ít một, có thể tự cầm trong một thời gian ngắn. Do mất máu nên thai phụ mệt mỏi, xanh xao, niêm mạc nhợt, hay bị hoa mắt chóng mặt.

Khám: không nghe tim thai, không sờ được thai

Siêu âm: Không thấy phôi thai, hình ảnh lỗ chỗ như tổ ong hoặc chỉ thấy 1 phần bánh rau bình thường; Beta HCG tăng rất cao trên 100.000 m UI/ml

Các biểu hiện khác: tiền sản giật: Phù, tăng huyết áp thai kỳ, protein niệu; Cường giáp: Tuyến giáp to, tăng hormon giáp trong khi TSH lại giảm; Xâm lấn và di căn: Khối ở tử cung, thủng tử cung, di căn âm đạo tạo nên các nhân di căn ở thành trước âm đạo, di căn não, phổi gây triệu chứng ở các cơ quan này.

Chẩn đoán chửa trứng và chửa trứng ác tính chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng, biểu hiện trên siêu âm và xét nghiệm Beta HCG.

Các biến chứng của chửa trứng ác tính hay gặp như: Sảy thai, chảy máu nặng gây thiếu máu thậm chí là sốc mất máu, thủng tử cung, vỡ tử cung do thai trứng ăn sâu vào lớp cơ tử cung, xâm lấn và di căn vào các tạng xung quanh tiểu khung như âm đạo, niệu quản gây dày dính, nhiễm trùng, áp xe ...

Trong trường hợp di căn xa đến các cơ quan như phổi, não, hạch, mạch máu gây nên các biến chứng tại cơ quan đó như ho máu, khó thở, tắc mạch, động kinh...

Chửa trứng ác tính điều trị như ung thư, bệnh nhân cần theo dõi chặt chẽ và định kỳ. Bệnh nhân sẽ được xuất viện khi xét nghiệm beta HCG trong máu trở về bình thường, sau đó bệnh nhân bắt buộc theo dõi định kỳ beta HCG ít nhất 2 năm sau đó để phát hiện sớm các trường hợp tái phát hoặc di căn xa. Bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời, đúng phác đồ.

Các biện pháp phòng chửa trứng ác tính Không mang thai khi quá trẻ hoặc quá già, không mang thai nhiều lần, không nạo phá thai nhiều lần, điều trị tốt các bệnh lý phụ khoa, khối u ở tử cung trước khi mang thai, chế độ dinh dưỡng chăm sóc đầy đủ khi mang thai, lối sống lành mạnh (không thuốc lá, chất kích thích, tránh tiếp xúc tia xạ...) Khám, theo dõi sát trong thai kỳ, sớm phát hiện các biểu hiện bất thường ngay từ sớm để xử trí kịp thời. Sau các thủ thuật sản khoa như hút buồng tử cung, người bệnh cần tái khám và theo dõi chỉ số Beta HCG theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, nhằm phát hiện sớm các bệnh lý nguyên bào nuôi như chửa trứng hoặc choriocarcinoma để điều trị kịp thời”, các bác sĩ khuyến cáo.

