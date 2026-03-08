Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao cà phê ủ lạnh Cold Brew được dân giảm cân ưa chuộng?

Kho tri thức

Vì sao cà phê ủ lạnh Cold Brew được dân giảm cân ưa chuộng?

Cold Brew – cà phê ủ lạnh không chỉ hấp dẫn bởi cách pha chế độc đáo, nó còn được nhiều người lựa chọn như một thức uống hỗ trợ kiểm soát cân nặng. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Khác với những ly cà phê nóng quen thuộc, cà phê ủ lạnh (Cold Brew) được pha bằng cách ngâm bột cà phê trong nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ trong khoảng 12 đến 24 giờ. Quá trình chiết xuất chậm rãi này giúp cà phê “thức dậy” từ từ, giữ lại trọn vẹn hương vị nguyên bản.
Khác với những ly cà phê nóng quen thuộc, cà phê ủ lạnh (Cold Brew) được pha bằng cách ngâm bột cà phê trong nước lạnh hoặc nước ấm nhẹ trong khoảng 12 đến 24 giờ. Quá trình chiết xuất chậm rãi này giúp cà phê “thức dậy” từ từ, giữ lại trọn vẹn hương vị nguyên bản.
Cold Brew chứa hàm lượng caffeine khá cao. Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi lên đến khoảng 11%, từ đó hỗ trợ cơ thể đốt cháy nhiều calo và mỡ thừa hơn.
Cold Brew chứa hàm lượng caffeine khá cao. Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi lên đến khoảng 11%, từ đó hỗ trợ cơ thể đốt cháy nhiều calo và mỡ thừa hơn.
Một ly Cold Brew đen gần như không chứa calo nếu uống nguyên chất. Đây là lựa chọn phù hợp để thay thế những loại cà phê sữa, cà phê kem hoặc đồ uống ngọt nhiều năng lượng.
Một ly Cold Brew đen gần như không chứa calo nếu uống nguyên chất. Đây là lựa chọn phù hợp để thay thế những loại cà phê sữa, cà phê kem hoặc đồ uống ngọt nhiều năng lượng.
Caffeine có trong Cold Brew còn có khả năng giúp kiểm soát cảm giác đói tạm thời, từ đó hỗ trợ giảm khẩu phần ăn trong ngày.
Caffeine có trong Cold Brew còn có khả năng giúp kiểm soát cảm giác đói tạm thời, từ đó hỗ trợ giảm khẩu phần ăn trong ngày.
Uống Cold Brew khoảng 30 phút trước khi tập thể dục có thể giúp tăng mức năng lượng và cải thiện hiệu suất tập luyện, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ.
Uống Cold Brew khoảng 30 phút trước khi tập thể dục có thể giúp tăng mức năng lượng và cải thiện hiệu suất tập luyện, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ.
So với cà phê nóng, Cold Brew có độ axit thấp hơn, ít gây kích ứng dạ dày. Điều này giúp người uống có thể duy trì thói quen sử dụng thường xuyên mà không cảm thấy khó chịu.
So với cà phê nóng, Cold Brew có độ axit thấp hơn, ít gây kích ứng dạ dày. Điều này giúp người uống có thể duy trì thói quen sử dụng thường xuyên mà không cảm thấy khó chịu.
Để Cold Brew hỗ trợ giảm cân hiệu quả, nên uống cà phê nguyên chất, không thêm đường, sữa hay kem béo để tránh tăng lượng calo. Thời điểm phù hợp nhất là buổi sáng hoặc trước khi tập luyện khoảng 30 phút, đồng thời hạn chế uống sau 15h để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Để Cold Brew hỗ trợ giảm cân hiệu quả, nên uống cà phê nguyên chất, không thêm đường, sữa hay kem béo để tránh tăng lượng calo. Thời điểm phù hợp nhất là buổi sáng hoặc trước khi tập luyện khoảng 30 phút, đồng thời hạn chế uống sau 15h để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Cold Brew chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vì vậy cần kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên để đạt hiệu quả giảm cân tốt hơn.
Cold Brew chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vì vậy cần kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên để đạt hiệu quả giảm cân tốt hơn.
Xem video: Hà Nội tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi quản lý thuế.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Cà phê ủ lạnh Cold Brew #Cold Brew giảm cân #Lợi ích của cà phê ủ lạnh #cà phê ủ lạnh #giảm cân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT