Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền phục hồi di chứng đột quỵ

Tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và để lại nhiều di chứng nặng nề, đặc biệt ở người cao tuổi.

Không ít bệnh nhân dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn phải đối mặt với các di chứng như tê yếu hoặc liệt nửa người, nói ngọng, nuốt khó, đau đầu kéo dài, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Ông T. (80 tuổi) là một trong những trường hợp điển hình. Sau tai biến mạch máu não, ông đã được điều trị ổn định qua giai đoạn cấp, tuy nhiên vẫn còn để lại nhiều di chứng như nói ngọng, nuốt khó, đau đầu và trí nhớ suy giảm rõ rệt.

Với mong muốn cải thiện sức khỏe và phục hồi chức năng, sau khi điều trị ổn định tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, ông T. tiếp tục được chuyển đến Khoa Y học cổ truyền và PHCN để điều trị phục hồi.

Thực hiện y học cổ truyền phục hồi tai biến mạch máu não - Ảnh BVCC

Tại đây, các y, bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp hài hòa giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại như: châm cứu, xoa bóp – bấm huyệt, sử dụng thuốc Y học cổ truyền, đồng thời theo dõi sát diễn biến lâm sàng của người bệnh.

Chỉ sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của ông T. đã cải thiện rõ rệt: nói đỡ ngọng hơn, nuốt dễ hơn, giảm đau đầu, tinh thần minh mẫn hơn và sinh hoạt thuận lợi hơn. Ông đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình và sự ghi nhận từ tập thể y, bác sĩ.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không chỉ riêng ông T., trong thời gian qua, Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân di chứng sau tai biến mạch máu não, góp phần giúp người bệnh phục hồi chức năng, cải thiện vận động, ngôn ngữ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phục hồi cho bệnh nhân sau tai biến - Ảnh BVCC

Y học cổ truyền là giải pháp an toàn, hiệu quả trong phục hồi di chứng sau tai biến mạch máu não. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp các di chứng sau tai biến, hãy sớm đi phục hồi. Đừng để di chứng sau tai biến kéo dài – hãy chủ động thăm khám và điều trị sớm để nâng cao hiệu quả phục hồi.