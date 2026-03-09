Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật vi mô cứu người đàn ông tự gây tổn thương bộ phận sinh dục

Người đàn ông 42 tuổi bị chảy máu nặng sau khi tự cắt bộ phận sinh dục, đã được cấp cứu thành công.

Thúy Nga

Một người đàn ông 42 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại tỉnh Lạng Sơn vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục, gây tổn thương nghiêm trọng và mất máu nặng.

Các bác sĩ Trung tâm Nam học cho biết, đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp nhất được tiếp nhận trong nhiều năm gần đây.

Theo người nhà bệnh nhân, ông này có tiền sử xơ gan do rượu và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong một thời điểm mất kiểm soát hành vi, bệnh nhân đã tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục, gây vết thương rộng ở vùng bẹn – bìu.

cat-cua.jpg
Ê - kíp phẫu thuật xử lý vết thương cho người bệnh - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt sâu. Thăm khám cho thấy bó mạch thừng tinh hai bên bị đứt hoàn toàn, máu chảy ồ ạt, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ nhận định nếu không được xử trí trong “giờ vàng”, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử, đồng thời người bệnh có thể tử vong do mất máu.

Vi phẫu phức tạp nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Trung tâm Nam học đã khẩn trương tiến hành ca vi phẫu cấp cứu nhằm nối lại hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên. Ca phẫu thuật do ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo trực tiếp thực hiện.

Theo bác sĩ Thảo, việc xử lý tổn thương thừng tinh trong môi trường chảy máu phức tạp là thách thức lớn đối với phẫu thuật viên.

“Trong trường hợp này, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh giống như tìm sợi chỉ trong một đám rối. Chúng tôi phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8–10 lần để nhận diện và nối lại từng cấu trúc mạch máu. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại”, bác sĩ Thảo cho biết.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên. Kết quả siêu âm sau mổ cho thấy dòng máu đã lưu thông tốt qua động mạch và tĩnh mạch tinh, mở ra cơ hội phục hồi chức năng cho người bệnh.

cat-cua1.jpg
Thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cho biết, tinh hoàn không chỉ là cơ quan sinh sản mà còn đóng vai trò sản xuất testosterone – hormone quan trọng quyết định sức khỏe sinh lý, tâm lý và đặc điểm nam tính.

Dù bệnh nhân đã có hai con, việc bảo tồn tinh hoàn vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe lâu dài. Nhờ được can thiệp kịp thời, chức năng sinh lý và nội tiết của người bệnh có cơ hội được duy trì.

Cảnh báo nguy cơ từ việc lạm dụng rượu bia

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây tổn thương gan mạn tính như viêm gan hay xơ gan, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi.

Trong trạng thái mất tỉnh táo, người bệnh có thể thực hiện những hành động bộc phát nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng và để lại di chứng lâu dài đối với chức năng sinh sản.

