Bắt vít cột sống qua da giúp thanh niên hồi phục sau vỡ đốt sống ngực

Thanh niên 28 tuổi bị vỡ đốt sống ngực sau tai nạn ngã từ trên cao, được phẫu thuật bắt vít qua da giúp hồi phục nhanh, ít đau đớn.

Thúy Nga

Bệnh nhân Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1998, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cấp cứu sau khi gặp tai nạn lao động do ngã từ trên cao. Sau tai nạn bệnh nhân đau cột sống lưng dữ dội, không thể tự thay đổi tư thế được.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính để đánh giá tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị vỡ đốt sống ngực T12 mất vững.

Các bác sĩ khoa Ngoại 2 quyết định thực hiện phẫu thuật cố định cột sống bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu bắt vít qua da cho bệnh nhân.

bat-vit-qua-da.jpg
Bệnh nhân vỡ cột sống ngực bình phục sau 5 ngày bắt vít qua da - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Văn Đạo, Khoa Ngoại II, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Trước đây, với phương pháp mổ hở truyền thống, người bệnh thường đau nhiều và mất thời gian hồi phục dài.

Hiện nay, kỹ thuật bắt vít qua da giúp bệnh nhân giảm tối đa mức độ xâm lấn và tổn thương các cấu trúc xung quanh cột sống. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ít đau hơn, thời gian hồi phục được rút ngắn tối đa, có thể sớm vận động và đi lại được”.

Chia sẻ sau phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “May mắn được cấp cứu kịp thời, tôi rất biết ơn các bác sĩ và điều dưỡng đã tận tình chăm sóc, động viên để tôi và gia đình yên tâm vượt qua ca phẫu thuật. Tôi vốn rất sợ đau nhưng chỉ sau 5 ngày phẫu thuật đã có thể tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng”.

Trong xu hướng phát triển của các phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện nay, kỹ thuật bắt vít qua da được ứng dụng rộng rãi trên thế giới cũng như tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương ở Việt Nam để điều trị các bệnh lý như: gãy cột sống thắt lưng, trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống thắt lưng…, biến những ca phẫu thuật phức tạp trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

