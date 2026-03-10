Hà Nội

Bệnh nhi tử vong sau sốt kéo dài, cảnh báo dấu hiệu cần cấp cứu

Phụ huynh cần chú ý các biểu hiện như trẻ bỏ bú, co giật, li bì hoặc nôn nhiều để kịp thời can thiệp, tránh hậu quả đáng tiếc khi trẻ sốt kéo dài.

Thúy Nga

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch sau sốt kéo dài tại nhà, mặc dù kíp trực đã rất cố gắng trong tiếp nhận, xử trí, nhưng do bệnh tình của trẻ nặng nề, đến bệnh viện quá muộn nên đã không qua khỏi.

Diễn biến bệnh thay đổi nhanh, trẻ dễ nguy kịch tử vong

Theo thông tin từ gia đình, trẻ đã sốt liên tục khoảng 4 ngày. Trong thời gian này, trẻ chủ yếu được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Khi trẻ có biểu hiện mệt lả, gia đình mới đưa đến bệnh viện thì tình trạng đã rất nặng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, sốt là phản ứng của cơ thể khi chống lại các tác nhân gây bệnh như virus hoặc vi khuẩn. Tuy nhiên, sốt kéo dài cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, viêm não – màng não, sốt xuất huyết hoặc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng khác.

Ở trẻ nhỏ, diễn biến bệnh có thể thay đổi rất nhanh, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như: mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp, sốc nhiễm khuẩn...

tre-cap-cuu.jpg
Đăng ký thăm khám cho trẻ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

4 dấu hiệu nguy kịch cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay

Theo tài liệu “Xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI)” của ngành Y tế, khi chăm sóc trẻ bệnh tại nhà, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu nguy hiểm toàn thân. Đây là những dấu hiệu cho thấy trẻ có nguy cơ mắc bệnh nặng và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Trẻ không bú hoặc không uống được: Trẻ bỏ bú hoàn toàn hoặc không thể uống nước, đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe của trẻ đang rất nghiêm trọng.

Trẻ nôn tất cả mọi thứ: Trẻ ăn hoặc uống vào đều nôn ra ngay, không giữ được thức ăn hoặc nước trong cơ thể.

Trẻ co giật: Co giật có thể xảy ra khi sốt cao hoặc do các bệnh lý thần kinh nguy hiểm.

Trẻ li bì, khó đánh thức hoặc hôn mê: Trẻ ngủ lịm, phản ứng chậm hoặc không đáp ứng khi gọi.

Khi trẻ xuất hiện chỉ cần một trong bốn dấu hiệu trên, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời, hạn chế được các trường hợp diễn biến nặng trong quá trình di chuyển, để khi đến được cơ sở y tế tuyến trên thì đã quá chậm.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần chú ý khi trẻ sốt cao liên tục trên 2–3 ngày, đặc biệt khi kèm theo các biểu hiện như mệt nhiều, bỏ ăn, thở nhanh hoặc khó thở, nôn nhiều, phát ban bất thường hoặc quấy khóc liên tục.

Trong những trường hợp này, trẻ cần được đưa đi khám sớm để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời, phù hợp.

“Khi trẻ bị sốt, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà bằng cách cho trẻ uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Tuy nhiên, việc theo dõi sát tình trạng của trẻ là rất quan trọng và không nên chủ quan nếu các triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường.

Chủ động theo dõi sức khỏe và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả xem video: Một ly nước ép cần tây mỗi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.

