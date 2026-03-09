Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống bé 15 tuổi bị thủng ruột do giun đũa gây hoại tử

Bệnh nhân 15 tuổi bị thủng ruột do giun đũa, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu thành công, cảnh báo về nguy cơ biến chứng nguy hiểm của ký sinh trùng.

Thúy Nga

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam, 15 tuổi bị thủng ruột do giun đũa.

Bị cắt cả đoạn ruột vì giun gây hoại tử ruột

Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt, đau bụng dữ dội quanh rốn. Qua thăm khám và chụp CTscan cho thấy hơi tự do ổ bụng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, được tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Trong mổ, ê-kíp phát hiện một đoạn ruột non bị viêm loét nặng, bề mặt chi chít tổn thương, bên trong có giun đũa cắm vào thành ruột. Các bác sĩ đã tiến hành cắt đoạn ruột bị tổn thương, khâu nối ruột và làm sạch ổ bụng.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

giun-dua.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau mổ - Ảnh BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh, mẫu bệnh phẩm cho thấy viêm loét hoại tử ruột non do giun đũa ký sinh.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, giun đũa là bệnh ký sinh trùng đường ruột còn gặp nhiều tại Việt Nam. Trong một số trường hợp, giun đũa có thể gây ra viêm ruột, tắc ruột, thủng ruột, nếu không điều trị và xử trí kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Loại giun này thường gặp ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém, trứng giun xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, thực phẩm, nguồn nước.

Cách phát hiện bệnh

ThS.BSCKII Phan Thị Minh Hương, khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cho biết, ở xứ nhiệt đới như Việt Nam, môi trường sinh sống và tập tục ăn uống vô cùng đa dạng, vấn đề lây nhiễm các loại ký sinh trùng là khó tránh khỏi. Trong đó, nhiễm giun đũa khá thường gặp, đặc biệt là trẻ nhỏ.

ThS.BSCKII Phan Thị Minh Hương phân tích, giun đũa có tên khoa học là Ascaris lumbricoides. Khác với các loài ký sinh trùng khác, đây là loại giun có kích thước khá lớn, như một con giun cái trưởng thành có chiều dài từ 20 đến 25 cm, giun đực là từ 15 đến 17 cm. Giun có màu sắc trắng hay hồng, phần thân tròn còn phần đầu và phần đuôi thì thon nhọn. Vị trí ký sinh của giun đũa là ở ruột non của người.

giun-dua-2.jpg
Giun đũa - Ảnh BVCC

Khi giun đũa cái đẻ trứng, nếu rơi vào trong đất, sau khoảng hai tuần, trứng giun sẽ phát triển thành ấu trùng giun. Nhiệt độ môi trường bình thường là vô cùng thuận lợi để ấu trùng giun tiếp tục vòng tuần hoàn.

Trứng giun chỉ bị tiêu diệt với nhiệt độ từ trên 60 độ C. Chính thói quen đi chân đất, tiếp xúc môi trường bên ngoài mà không có dụng cụ, phương tiện bảo vệ, không vệ sinh tay sạch sẽ... là nguyên nhân gây bệnh giun đũa.

Ngoài ra, trẻ em cũng thường dễ bị nhiễm giun hơn người lớn, trẻ ở nông thôn cũng có tỷ lệ nhiễm giun cao hơn trẻ ở thành thị. Do trẻ nhỏ thường chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, hay đi chân trần, cho tay vào miệng, nuôi dưỡng trong môi trường nhà trẻ... nên đây là điều kiện dễ lây truyền.

Ở các vùng nông thôn, mặc dù đã có nhiều khuyến cáo, tập quán ăn rau sống, dùng phân tươi bón rau vẫn còn tồn tại. Trứng giun thải ra trong phân không được loại trừ dù cho có rửa rau kỹ lưỡng nhiều lần. Con đường lây nhiễm tạo thành vòng luẩn quẩn.

Biểu hiện của nhiễm giun đũa không đặc trưng, dễ nhầm lẫn vào các bệnh lý khác. Ở trẻ em, triệu chứng có thể là trẻ bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, suy dinh dưỡng, còi cọc, cân nặng chậm phát triển.

Nếu có quá nhiều giun trong ruột, trẻ sẽ có biểu hiện của tắc ruột. Cụ thể là trẻ bị đau bụng quặn từng cơn kèm chướng bụng, táo bón. Nếu giun từ ruột non đi qua ống mật sẽ gây tắc mật, viêm đường mật, sỏi đường mật, giun xuống ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp.

Nếu giun đi lạc chỗ lên phổi, người bệnh có thể đến khám vì lý do khò khè, khó thở mạn tính hay biểu hiện cấp tính như đau ngực dữ dội, ho khan, sốt cao.

Một số trường hợp hiếm gặp là thấy được giun sống chui ra từ phân khi trẻ đi tiêu hay bắt gặp giun chui ra từ miệng, mũi khi trẻ ngủ hay ho, sặc.

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, suy dinh dưỡng, còi cọc và trẻ bị đau bụng quặn từng cơn kèm chướng bụng là những biểu hiện của bệnh giun đũa.

giun-dua-1.jpg
Hình ảnh giun đũa được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Để phòng chống nhiễm giun đũa, cũng như các loại ký sinh trùng khác nói chung, không có biện pháp nào hiệu quả hơn là thực hành vệ sinh sạch sẽ.

Vệ sinh tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, lau dọn nhà cửa, vật dụng, đồ chơi của trẻ thường xuyên với nước sát trùng.

Luôn ăn thức ăn đã nấu chín, nước đun sôi để nguội.

Hạn chế ăn rau sống, nếu cần, nên rửa rau kỹ lưỡng nhiều lần với nước rửa rau chuyên dụng.

Không đi chân trần; nếu làm vườn, dọn rác, cây cỏ, cần đi ủng, mang khẩu trang, găng tay. Không được dùng phân tươi để bón rau, bón cây.

Đối với nhà vệ sinh, cống rãnh thoát nước, cần thường xuyên quét dọn, xử lý hóa chất diệt trùng thân thiện môi trường.

Đồng thời, cần có thói quen uống thuốc tẩy giun định kỳ mỗi sáu tháng cho cả gia đình. Thuốc có tác dụng không chỉ trên giun đũa và còn giúp diệt trừ các loại giun sán khác.

