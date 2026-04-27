6 trường hợp bị thu hồi giấy phép xe tập lái từ 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định về đào tạo và sát hạch lái xe, trong đó nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép xe tập lái.

Theo khoản 1, Điều 17 của Nghị định, giấy phép xe tập lái bị thu hồi nếu phương tiện không đáp ứng điều kiện theo quy định. Cụ thể, xe phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo, được cấp phép, phù hợp với hạng đào tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xe tập lái phải gắn đủ biển “TẬP LÁI” phía trước và sau, có hệ thống phanh phụ cho giáo viên, đồng thời lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành (DAT). Với một số loại xe chuyên biệt như xe tải chở học viên hoặc xe dành cho người khuyết tật, Nghị định yêu cầu bổ sung các điều kiện về kết cấu, an toàn vận hành.

Ngoài ra, giấy phép xe tập lái cũng bị thu hồi trong các trường hợp: bị tẩy xóa, sửa chữa; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng sai mục đích đào tạo; cơ sở đào tạo giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép; hoặc theo đề nghị của chính cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, Nghị định quy định thu hồi giấy phép nếu xe tập lái sử dụng đồng thời từ 2 thiết bị DAT trở lên để truyền dữ liệu, hoặc dùng dữ liệu từ thiết bị của xe khác, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý quá trình học lái.

Quy định mới được kỳ vọng tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo lái xe, hạn chế tiêu cực và nâng cao an toàn giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chủ xe dầu có bắt buộc ký cam kết khi đăng kiểm khí thải theo quy định mới từ ngày 1/3/2026 không?