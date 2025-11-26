5 tọa độ có thể xuất hiện băng tuyết ở Việt Nam, đẹp mê hoặc mỗi độ đông về

Mùa đông vùng núi khoác lên lớp băng giá mỏng, biến cảnh quan thành bức tranh trắng xóa hiếm gặp. Hiện tượng kỳ ảo này khiến du khách háo hức tìm đến săn lạnh.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Huỳnh Thanh Ngân - bà xã của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa không chỉ sở hữu khả năng kinh doanh giỏi giang mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.
Hãng độ Brabus vừa giới thiệu hai mẫu SUV mui trần mới mang tên 800 Cabrio và 800 XL Cabrio. Cả hai đều được phát triển dựa trên Mercedes-AMG G63.
Cô nàng 'hot girl quân sự' Vũ Ánh Nguyệt ở hiện tại vẫn giữ vững được sức hút của mình nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành cùng gu thời trang nữ tính.
Đăng tải loạt ảnh check-in tại vùng đất địa đầu Tổ quốc - làng Văn hóa Du lịch Lô Lô Chải, Hà Giang, Hạnh Nguyễn đốn tim với vẻ đẹp ngọt ngào.
Goosing Out mang đến trải nghiệm độc đáo với phong cách pixel art, gợi nhớ ký ức bị ngỗng rượt tuổi thơ.
“Chợ ma” Tha La ở An Giang nhộn nhịp trong đêm mùa nước nổi, mang đến trải nghiệm độc đáo giữa nét văn hóa sông nước miền Tây.
Sau hơn 10 năm nổi tiếng nhờ một bức ảnh thẻ, nhan sắc và phong cách của Lan Hương đã có sự lột xác ngoạn mục, trở nên ngày càng gợi cảm và sắc sảo hơn.
Đây là một trong những tàn tích cung điện lâu đời nhất được khai quật trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Với hình dáng kỳ lạ và khả năng ngụy trang ấn tượng, loài con cóc gai mắt Malay (Megophrys nasuta) luôn thu hút sự quan tâm của những người thích thiên nhiên.
Hình ảnh nàng hot girl đứng bán sườn chiên trong trang phục cực kỳ táo bạo để lộ toàn bộ phần lưng và vai trần gợi cảm gây chú ý.
Ford vừa ra mắt bản 2026 cho Ranger tại Úc, bản facelift tập trung cải tiến trang bị, cập nhật thiết kế, nhưng đồng thời bỏ động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L.
Mới đây, vợ thủ môn Đặng Văn Lâm là Yến Xuân gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đầm đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong mềm mại và đôi chân thon dài nuột nà.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi hãy kiên nhẫn khi chỉ dạy, giúp đỡ người thân và tài chính ít biến động.
Sau nhiều năm rao bán, căn penthouse đắt nhất thế giới gồm trải dài 3 tầng trên nóc tòa chung cư Central Park Tower ở New York vẫn chưa có người mua.
Đan Trường miệt mài hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho con trai, có sở thích làm vườn. Mới đây, anh Bo vướng ồn ào từ thiện.
Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc và thể hình ấn tượng ở tuổi 33 khi chia sẻ loạt ảnh tập luyện trong phòng gym.
Hôi miệng gây mất tự tin, nhưng chỉ cần kết hợp vệ sinh răng miệng đúng cách và 5 thực phẩm tự nhiên này, hơi thở sẽ luôn thơm mát.
Hai bức tượng đại bàng bằng đá cẩm thạch bất ngờ được khai quật trong tình trạng nguyên vẹn hiếm thấy, đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho giới khảo cổ
Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp giữa khung cảnh Hàn Quốc vào mùa thay lá.
Sa Pa mùa thu rực vàng với rặng bạch quả hút mắt, là điểm check-in lý tưởng cho du khách muốn thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa vùng cao.