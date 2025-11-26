Hà Nội

Du lịch

5 tọa độ có thể xuất hiện băng tuyết ở Việt Nam, đẹp mê hoặc mỗi độ đông về

Mùa đông vùng núi khoác lên lớp băng giá mỏng, biến cảnh quan thành bức tranh trắng xóa hiếm gặp. Hiện tượng kỳ ảo này khiến du khách háo hức tìm đến săn lạnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông miền Bắc không chỉ mang đến cái lạnh se sắt mà còn mở ra cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng băng giá và tuyết nhẹ – những hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo giữa lòng Việt Nam. Một số điểm cao nguyên, núi rừng như Tà Xùa, Sa Pa, Mẫu Sơn,... nổi bật nhờ cảnh sắc băng giá hoang sơ, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm mùa đông khác biệt. Ảnh Tiến Nguyễn
Sa Pa là điểm đến quen thuộc mỗi khi mùa đông đến. Khi nhiệt độ hạ sâu dưới 0°C, băng giá và tuyết nhẹ xuất hiện trên các đỉnh núi, bản làng như Tả Van hay đỉnh Fansipan. Ảnh Vũ Minh Quân
Cây cối, mái nhà phủ lớp tuyết trắng tinh tạo nên bức tranh mùa đông tuyệt đẹp, mang đến cảm giác như lạc giữa một thị trấn châu Âu giữa lòng Việt Nam. Khung cảnh này luôn khiến du khách mê mẩn và là cơ hội lý tưởng để chụp ảnh mùa đông hiếm có. Ảnh Tiến Nguyễn
Cao nguyên Mẫu Sơn, ở độ cao khoảng 1.600m, được mệnh danh là “Sa Pa thứ hai của miền Bắc”. Vào những đợt rét đậm, băng giá dày và tuyết nhẹ bao phủ đỉnh núi, sương mù giăng kín các ngọn núi, tạo nên không gian huyền ảo. Ảnh Nguyễn Minh Chuyển
Vào những đợt rét đậm, băng giá dày và tuyết nhẹ bao phủ đỉnh núi, sương mù giăng kín các ngọn núi, tạo nên không gian huyền ảo. Du khách yêu thích cảm giác lạnh giá và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ sẽ không thể bỏ qua Mẫu Sơn mùa đông. Ảnh Nguyễn Minh Chuyển
Với độ cao hơn 1.900m, Phia Oắc (Cao Bằng) là một trong những địa điểm săn băng giá nổi tiếng. Thời điểm từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, lớp băng dày phủ trên cỏ cây và các con đường mòn, đôi khi kèm theo tuyết nhẹ rơi, tạo nên cảnh tượng kỳ ảo. Ảnh Đàm Anh
Du khách đến đây như lạc vào miền núi Tây Bắc mùa đông – một trải nghiệm vừa hiếm, vừa ấn tượng. Ảnh Đàm Anh
Y Tý (Lào Cai) nổi bật với núi rừng hùng vĩ và băng giá mùa đông. Khi nhiệt độ giảm sâu, băng giá phủ trên cây cối và thung lũng, kết hợp sương mù giăng kín tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Du khách không chỉ săn băng giá mà còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân bản địa, lưu trú tại các homestay mộc mạc giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh Kim Thuỷ
Tà Xùa (Sơn La) vốn nổi tiếng với biển mây bồng bềnh, nay mùa đông còn khoác lên mình lớp áo băng giá mỏng phủ trên cây cối và thung lũng. Ảnh Giàng Hạnh Phúc
Từ tháng 12 đến tháng 2, nhiệt độ ở các đỉnh núi cao có thể xuống dưới 0°C, biến Tà Xùa thành khung cảnh trắng xóa mê hoặc. Đứng trên các đỉnh núi, du khách vừa săn mây, vừa thưởng thức cảnh băng giá tinh khôi – một trải nghiệm vừa hiếm có, vừa độc đáo giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh Giàng Hạnh Phúc
